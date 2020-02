‘Zet naam van uitzendbureau in jaarverslag’

Uitzendkoepel ABU wil malafide uitzendbureaus weren van de Nederlandse markt. Eén van de voorstellen is dat organisaties hun samenwerking met een niet-gecertificeerde uitzendonderneming vastleggen in het jaarverslag.

Tweederde niet gecertificeerd

Er zijn 14.510 uitzendondernemingen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hiervan zijn er slechts vierduizend aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Er is sprake van een wildgroei, vindt uitzendkoepel ABU. Die heeft ertoe geleid dat slechts een op de drie uitzendondernemingen over een kwaliteitskeurmerk beschikt en tweemaal per jaar door een geaccrediteerde inspectie-instelling wordt gecontroleerd op verplichtingen uit arbeid. Volgens ABU is vijf tot tien procent van de uitzendbureaus ronduit malafide.

Branche zuiveren

De ABU vindt het de hoogste tijd dat alle uitzenders periodiek worden gecontroleerd op het afdragen van belastingen en premies, en de omgang met buitenlandse arbeidskrachten. Zo zouden alle huidige en startende uitzendondernemingen een waarborgsom van ten minste 100.000 euro moeten betalen. De branche moet verder bij de ’toegangspoort’ worden beschermd tegen kwaadwillende ondernemers, door de KvK de mogelijkheid te bieden om een inschrijving te weigeren.

Risicogerichte aanpak

Verder is het de bedoeling dat opdrachtgevers hun samenwerking met een niet-gecertificeerde uitzendonderneming vastleggen in het jaarverslag en melden bij de Inspectie SZW en de Belastingdienst. Deze informatie moet vervolgens worden betrokken bij hun risicogerichte aanpak. ‘We moeten veel kritischer kijken welke partijen we toelaten. De lat moet hoger, dat eisen we ook van onze eigen leden, die bijvoorbeeld een anti-discriminatiebeleid moeten hebben’, aldus ABU-voorzitter Jurriën Koops in De Gooi- en Eemlander. De ABU-directeur is ook niet te spreken over opdrachtgevers die willens en wetens zaken doen met malafide uitzendbureaus. ‘Zij beschouwen uitzenden hetzelfde als de inkoop van tafels en stoelen, maar zo werkt het niet. Zij zitten voor een dubbeltje op de eerste rang en willen de laagste prijs betalen voor arbeid.’

