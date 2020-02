Ergernis over ontbrekende accountantsverklaring PwC bij afvalbedrijf

Het CDA in Amsterdam wil opheldering van de verantwoordelijke wethouders over het ontbreken van een goedkeurende verklaring van PwC bij de jaarrekening 2018 van het in financiële problemen verkerende Afval Energie Bedrijf (AEB).

Gisteren werd duidelijk dat de dieprode jaarcijfers over 2018 onlangs bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd zonder (goedkeurende) verklaring van controlerend accountant PwC. Het accountantskantoor heeft volgens een ingewijde geen goedkeuring willen verlenen aan de cijfers omdat het niet zeker is van de juistheid daarvan, schreef de Telegraaf. Een PwC-woordvoerder kwam echter met een heel andere verklaring: ‘Als accountant kunnen we pas een controleverklaring afgeven als we al onze werkzaamheden hebben voltooid. In dit geval loopt onze controle nog en zijn er nog een aantal openstaande punten.’

AEB zit sinds vorig jaar flink in de problemen, nadat werd besloten om vier van de zes verbrandingsovens stil te leggen. Door aanhoudende storingen en brandjes was het niet meer verantwoord de ovens aan de gang te houden. Sindsdien lijdt het bedrijf, dat voor 100 procent eigendom is van de gemeente Amsterdam, dagelijks enorm verlies. De gemeente Amsterdam besloot na enkele flinke kapitaalinjecties begin dit jaar om haar aandelen in AEB te gaan verkopen. Momenteel bereidt het college het verkoopproces voor. Er wordt een boekenonderzoek gedaan en informatie samengesteld voor potentiële kopers.

CDA-raadslid Diederik Boomsma zegt nu in een reactie geschokt te zijn. ‘Dat nu naar buiten komt dat zelfs over 2018 geen goedgekeurde accountverklaring is opgeleverd is schandalig. De puinzooi is dus toch nog weer groter’, meldt hij aan de Telegraaf. ‘Ook vóór de ellende dat die ovens werden stilgelegd voor de zomer was het dus al een rommel. Bijna dertig miljoen verlies. Door geklungel onder andere met die scheidingsinstallatie en een turbine. AEB was toen al een enorm risico. Waarom was dat niet bekend? Nog gekker is dat daarover niets staat in het jaarverslag van de gemeente. Maar de gemeente liet zich wel 5 miljoen aan dividend uitkeren. Slecht aandeelhouderschap’. Boomsma gaat tijdens de raadsvergadering van woensdag dan ook om opheldering vragen.

