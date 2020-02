Plaatsvervangend NBA-voorzitter Stoker beëindigt bestuurslidmaatschap

Plaatsvervangend NBA-voorzitter Gertjan Stoker zal zijn bestuurslidmaatschap beëindigen, meldt de NBA. Onverwachte drukke werkomstandigheden leggen beslag op zijn beschikbare tijd, licht de beroepsorganisatie het opstappen van Stoker toe.

Drs. Gertjan Stoker RA (1970) is sinds 2013 werkzaam als financieel directeur bij UW, een sociaal werkbedrijf dat als missie heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het verkrijgen van passend werk.

Stoker werd in juni vorig jaar plaatsvervangend voorzitter als opvolger van Diana Clement. In juni van dit jaar zou hij zijn vierjarige bestuurstermijn afronden, maar Stoker draagt zijn bestuurlijke taken nu iets eerder dan gepland over aan de andere bestuursleden. De werving van zijn opvolger was al in gang gezet.

Het NBA-bestuur bedankt Stoker voor zijn jarenlange inzet voor de NBA en zal tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni afscheid nemen.

Geïnteresseerde kandidaten worden door de NBA uitgenodigd om te reageren op de vacature: