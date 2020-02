Steekproef fiscus grote MKB: kans van 1 op 25

De belastingdienst voerde vorig jaar 10.500 boekenonderzoeken uit bij het middelgrote MKB. Voor het kleinbedrijf gaat het om 6.100 boekenonderzoeken. De fiscus bezocht daarnaast 4000 kleinbedrijven.

Iets minder controle’s

De kans om als middelgrote MKB’er bezoek van de fiscus te krijgen is 1 op 40 (2,5%). Kleine MKB-bedrijven lopen een kans van 1 op 250 (0,4%). Van de grote MKB-ondernemingen werd bijna 8% met een bezoek vereerd. De kans op boekencontrole is voor alle MKB-bedrijven licht afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Boekenonderzoek is binnen de individuele klantbehandeling één van de instrumenten dat wordt ingezet. In 2019 is meer ingezet op zwaardere boekenonderzoeken waarvoor meer uren nodig zijn.

Voorkomen van fouten

Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen van staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief. Het Jaarplan 2020 Belastingdienst beschrijft dat er al enige jaren een beweging plaatsvindt van het achteraf controleren van individuele aangiften en aanvragen, naar een aanpak waarin het maken van fouten zoveel mogelijk wordt voorkomen. De genoemde personele verschuiving van inspecteren naar digitalisering kan op dit moment niet nader gekwantificeerd worden. Onderdeel van het groeipad van het Jaarplan is dat toekomstige jaarplannen een meer ontwikkeld cijfermatig inzicht gaan bieden dat nauwer aansluit bij de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst.

Vragen

Het grootste deel van de vragen van mkb-ondernemers over de inkomstenbelasting betreffen proces of statusvragen. Zoals over de hoogte van de voorlopige aanslag of definitieve aanslag, ontvangst van de aangifte, wel of geen aangifte doen, voortgang van de behandeling van de aangifte en uitstel van doen van aangifte. Een veel kleiner deel van de vragen betreft inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld over privé onttrekkingen, privé gebruik auto, eigen woning en ondernemersaftrekken.

Moraal

De belastingmoraal en de bereidheid om aan de fiscale verplichtingen te voldoen (compliance), noemen de staatssecretarissen in Nederland hoog. ‘Dit zien we al jaren, zowel in eigen onderzoek door middel van de jaarlijkse Fiscale Monitor, als in internationaal onderzoek zoals de World Value Survey.3 De Fiscale Monitor van de afgelopen tien jaar vertoont enige schommeling van jaar tot jaar in de belastingmoraal, maar blijft min of meer gelijk bij elke doelgroep4. Er is geen dalende trend waarneembaar.’