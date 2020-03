Weer uitstel jaarcijfers DGB

DGB Group heeft de publicatie van de jaarcijfers 2019 uitgesteld. Reden: extra werk omdat het de eerste controle van de nieuwe externe accountant EY betreft.

Het beursgenoteerde DGB, leverancier van software voor de agrarische sector, stelde vorig jaar ook al de publicatie van de jaarcijfers uit, toen omdat Accon avm meer tijd nodig had. het jaarverslag volgde toen in mei. In het najaar is EY benoemd tot accountant omdat Accon avm zijn OOB-vergunning heeft ingeleverd. ‘Dit brengt met zich mee dat thans een eerstejaarscontrole wordt uitgevoerd. In deze eerstejaarscontrole is sprake van extra werkzaamheden voor DGB Group en de externe accountant. Derhalve is meer tijd nodig voor het opmaken van het jaarverslag en het afronden van de controleopdracht.’ Naar verwachting volgt publicatie uiterlijk op 30 juni.

DGB boekte in 2018 een omzet van € 27,7 miljoen en een nettowinst van € 433.000.