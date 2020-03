MIT-subsidieregeling opent op 7 april

Ondernemers die bezig zijn met een nieuwe ontwikkeling of product kunnen op 7 april een aanvraag indienen voor de relatief laagdrempelige MIT-subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren).

Bedrijven kunnen via de regeling een bijdrage van maximnaal € 20.000 aanvragen voor haalbaarheidsprojecten om de technische en economische succeskans te onderzoeken. De MIT Haalbaarheid staat bekend als een toegankelijke MKB-subsidie. Er is voor dit onderdeel van de regeling geen samenwerking vereist en bovendien hoeven er niet al te veel R&D-uren worden gemaakt. De eisen vallen mee, maar snel aanvragen is een must: de regeling is vaak op de eerste dag al meteen overvraagd.

Opstap naar grotere subsidie

‘Ondernemers gebruiken de subsidie vaak voor de opstartfase van een R&D-project. Bij grotere projecten gaat het om omvangrijke investeringen en zijn in veel gevallen partners betrokken. Dan wil je wel eerst goed uitzoeken hoe groot de kans op succes is. De MIT-subsidie levert daar een snelle cash-bijdrage in. Dat is aantrekkelijk. Het is net dat zetje in de rug dat nodig is om een project in gang te zetten’, aldus IT-consultant Barkev Nazarian. ‘Wanneer de uitkomst van het Haalbaarheidsproject positief is, betekent de MIT Haalbaarheid in de praktijk ook een opstap naar een grotere subsidie. Bijvoorbeeld de MIT R&D-Samenwerkingsprojecten, waarbij de subsidie kan oplopen tot enkele tonnen per project.’

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor haalbaarheidsprojecten is zo’n € 3,8 miljoen beschikbaar. Meer informatie staat op www.rvo.nl.

Bron: Vindsubsidies.nl