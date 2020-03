Werkgevers willen soepeler invorderingsbeleid fiscus vanwege coronavirus

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten naast de werktijdverkorting voor aanvullende maatregelen voor ondernemers in verband met de uitbraak van het coronavirus. De werkgeversorganisaties zijn met de overheid onder anderen in gesprek over ‘een extra liquiditeitspakket’, voor als de problemen met het coronavirus verder oplopen in Nederland.

Invorderingsbeleid fiscus

Daarnaast zou wat de werkgevers betreft ook moeten worden bekeken of het huidige invorderingsbeleid van de fiscus aan bedrijven met tijdelijke liquiditeitsproblemen voldoende soelaas biedt of dat er meer nodig is. ‘Door een dergelijk maatregelenpakket – in combinatie met de regeling voor werktijdverkorting – hoeven bedrijven niet onderuit te gaan als gevolg van de buitengewone omstandigheden’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Liquiditeitspakket voor ondernemers

De ondernemersorganisaties zijn met de overheid in gesprek over een pakket extra maatregelen om de liquiditeit op peil te kunnen houden bij ondernemers als de situatie daar om vraagt. Zo kan het Rijk door versnelde openstelling van de BMKB-regeling garanties verstrekken aan financiers, suggereren MKB-Nederland en VNO-NCW. Op die manier blijft de kredietverlening op gang, nu sommige ondernemers zich al voor een liquiditeitsvraagstuk gesteld zien met minder inkomsten en uitgaven die gewoon doorlopen.

Verbeteringen in regeling werktijdverkorting

De ondernemersorganisaties verkennen ook al verdergaande maatregelen voor als het virus een nog grotere omvang krijgt en meer maatregelen nodig blijken om de economie draaiend te houden. Ook lijken nog verbeteringen mogelijk in de regeling voor werktijdverkorting.