Deloitte onderzocht fraude bij woningcorporatie

Een medewerkster van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot wist eigenhandig twee miljoen euro te verduisteren. Forensische accountants van Deloitte hebben de fraude onderzocht.

Gokverslaafd

De vrouw was gokverslaafd en spendeerde (verspeelde) het buitgemaakte geld bijna volledig bij Holland Casino in Utrecht. De fraude werd onlangs onthuld door De Telegraaf. De medewerkster van Stadgenoot wordt door het Openbaar Ministerie strafrechtelijk vervolgd. Haar voormalige werkgever probeert in een civiele procedure zo veel mogelijk van de verduisterde gelden terug te vorderen. Dat lijkt een kansloze exercitie, omdat de vrouw bijna niets bezit.

Facturen vervalst

Uit het forensisch onderzoek van Deloitte blijkt dat het om een financiële medewerkster van de afdeling Vastgoed en Ontwikkeling gaat, die de facturen aan haar werkgever zodanig vervalste dat er gedurende elf jaar in totaal €1,9 miljoen naar haar eigen rekening werd overgemaakt. De accountants stellen vast dat de medewerkster in haar eentje jarenlang administratieve controles van Stadgenoot heeft weten te omzeilen, zonder hulp van collega’s of handlangers buiten de organisatie. Mede om die reden heeft Deloitte in een rapport over de fraude nieuwe preventie- en controlemaatregelen aan de woningcorporatie voorgesteld. Een woordvoerder van Stadgenoot laat in de Telegraaf weten dat deze voorstellen zijn overgenomen.

Bron: de Telegraaf