Kabinet staat mogelijk garant voor leningen aan MKB

Het kabinet wil mkb-bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen door de uitbraak van het coronavirus helpen door garant te gaan staan voor leningen.

BMKB

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken liet dat woensdag weten. Het ministerie bekijkt of de zogenoemde Borgstelling BMKB zo kan worden uitgebreid dat deze kan worden gebruikt voor de problemen rondom het virus. Vooral bedrijven in de evenementenbranche, horeca en toerisme voelen de gevolgen.

Twee weken

Keijzer hoopt hen binnen twee weken te kunnen helpen met een uitgebreidere regeling. Onduidelijk is of de regeling ook geldt voor zzp’ers. Wel maakt Keijzer duidelijk dat ook andere ministeries bekijken hoe ze ondernemers kunnen helpen. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines).

ZZP

Talloze zzp’ers hebben op moment te maken met opdrachten die niet doorgaan vanwege de corona-uitbraak. In Brabant, waar wordt afgelast wat afgelast kan worden, maar ook daarbuiten. Voor veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is deze periode van strikte crisismaatregelen nu al een financiële strop. Het Platform voor Zelfstandig Ondernemers (PZO) doet een dringend beroep op gemeentes: wees coulant in het toekennen van de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Woensdagochtend maande FNV Zelfstandigen staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken om de Bbz meer aandacht en urgentie te geven.