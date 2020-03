Explosie faillissementen, corona-effect ‘onmogelijk’

Het aantal faillissementen stijgt even hard als het aantal coronabesmettingen. Toch lijkt daar geen verband tussen te zitten.

Twee keer zoveel

Maandag gingen 47 bedrijven failliet, dinsdag waren dat er 55. Volgens de website faillissementsdossier.nl gingen woensdag 63 bedrijven op de fles. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld. Sinds midden 2017 gingen er per maand nooit meer dan 400 bedrijven failliet, zo’n 20 per werkdag.

Duurt weken

Toch kan er moeilijk een verband zijn met de uitbraak van het coronavirus. Als schuldeisers faillissement aanvragen, duurt het zo drie weken voordat dat faillissement ook wordt uitgesproken. Als ondernemers zelf hun faillissement aanvragen, kan dat wel heel snel. In dat geval zouden zij vorige week massaal faillissement moeten hebben aangevraagd. Erg waarschijnlijk lijkt dit echter niet, omdat toen al duidelijk was dat de overheid met steunmaatregelen zou komen. Het grootste aantal faillissementen (meer dan een kwart) is in Noord-Brabant, gevolgd door Zuid-Holland en Gelderland, provincies met veel bedrijven. Een rondgang van de Volkskrant langs enkele curatoren bevestigd dat er nog nauwelijks faillissementen zijn uitgesproken als gevolg van corona.

Pas faillissementswet aan

Deze week riepen hoogleraren en curatoren in een brief de Tweede Kamer op om zo snel mogelijk in te stemmen met de nieuwe faillissementswet. Dat moet volgens hen faillissement en massale ontslagen door de coronacrisis voorkomen. Een probleem bij de huidige faillissementswetgeving is volgens de experts dat één schuldeiser nu een herstructurering van een bedrijf kan tegenhouden. Met de nieuwe wet kan een rechter een ‘dwangakkoord’ opleggen waarmee schuldeisers moeten instemmen. De wet zou begin deze maand in de Kamer behandeld worden, maar dat is uitgesteld, onder meer op verzoek van de PvdA.

Bron: Volkskrant, Faillissementsdossier.nl