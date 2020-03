Corona | Installatiebedrijven luiden noodklok

Veel installatiebedrijven zijn door de corona-uitbraak acuut in de problemen gekomen, meldt brancheorganisatie Techniek Nederland. De meerderheid verwacht werktijdverkorting aan te vragen voor het personeel.

De installatiebranche beleefde tot voor kort gouden tijden, maar is door de coronacrisis in zwaar weer terechtgekomen. Voorzitter Doekle Terpstra van brancheorganisatie Techniek Nederland zegt dat de crisis bedrijven ‘snoeihard raakt’. ‘Het is goed dat de overheid steun heeft toegezegd, maar veel ondernemers staat het water nu al aan de lippen. De toezeggingen moeten dus snel in daden worden omgezet. Laat geen kostbare tijd verloren gaan.’

Omzet een derde lager

Uit een enquête blijkt dat 62% van de 5.000 aangesloten installatiebedrijven verwacht binnen twee weken werktijdverkorting aan te vragen. Eén op de drie verwacht over maart en april minimaal een derde minder omzet dan een jaar geleden en 20% verwacht voor meer dan de helft van het personeel werktijdverkorting aan te vragen. 40% verwacht uitstel van betaling aan te gaan vragen bij de Belastingdienst. ‘Vooral bij installateurs die technische systemen plaatsen en onderhouden bij bedrijven is de nood nu al écht aan de man. Van de ene op de andere dag loopt de omzet daar dramatisch terug. Maar ook onze technisch dienstverleners in de infra, industrie en bij consumenten zitten in de problemen’, aldus Terpstra. Hij vraagt opdrachtgevers om facturen sneller te betalen.

Doorwerken om schade te beperken

Techniek Nederland vindt wel dat opdrachten niet onnodig moeten worden geannuleerd. ‘Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze klanten en van onze medewerkers altijd op één. Maar als we volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid kunnen doorwerken, moeten we het ook dóén. Anders lopen de sector en de economie onnodig veel schade op.’ Knelpunten voor de ondernemers zijn onder meer gebrek aan apparatuur of materialen, ernstige liquiditeitsproblemen, het wegvallen van de werkvoorraad en werknemers die niet naar klanten toe willen. Het ziekteverzuim is bij een derde van de installateurs opgelopen tot meer dan 10%.