Blokker vraagt uitstel van betaling aan, mede door coronaschulden

Rondom Blokker zong het eind van de week al rond dat er grote problemen waren, na het nieuws dat eigenaar Mirage Retail Group speelgoedketen Intertoys had verkocht. Blokker-topvrouw Pauline Boerman bevestigde maandagochtend dat er surséance is aangevraagd en dat er een bewindvoerder is aangesteld. De ruim 3.500 medewerkers zijn ingelicht over de situatie.

Winkels open, webshop dicht

Reden voor de aanvraag is dat “onvoorziene tegenvallers ambitieuze plannen hebben vertraagd”. De geldnood is acuut, aldus Blokker. De winkels blijven open, maar de webshop is dicht. Klanten kunnen geen producten terugbrengen; alleen ruilen is mogelijk. Volgens Boerman was het een moeilijke beslissing om tot uitstel van betaling over te gaan. “Wij betreuren de onzekerheid die dit creëert voor alle betrokkenen die ons de afgelopen jaren zo trouw hebben gesteund, inclusief medewerkers, franchisenemers, leveranciers en klanten.”

Coronaschuld

Blokker, 128 jaar oud, leed de laatste jaren miljoenenverliezen. Eerder dit jaar kreeg de winkel nog € 35 miljoen krediet van de Amerikaanse geldschieter The Gordon Brothers. Problemen waren er onder meer met de in coronatijd opgebouwde schulden bij de Belastingdienst, die opliepen tot € 73 miljoen. Begin dit jaar stond er nog € 28 miljoen open bij de fiscus. Het krediet leek lucht te geven, maar KPMG constateerde afgelopen zomer in het jaarverslag van Mirage Retail Group al dat in het najaar nieuwe problemen zouden dreigen omdat begin dit jaar de inkomsten tegenvielen. De groep draaide vorig boekjaar (van februari tot februari) € 20,7 miljoen verlies, wat al een stuk minder was dan de € 86,1 miljoen van het jaar ervoor.

Toekomst in de winkelstraat

“Wij zien toekomst in de winkelstraat” is het motto van Mirage, maar zowel toekomst als verleden zien er niet rooskleurig uit. De groep had naast het nu verkochte Intertoys ook het vorig jaar omgevallen BCC in de boeken. De Belgische vestigingen van Blokker zijn in 2020 verkocht door Mirage, maar dat werd geen succes: ze gingen binnen een jaar failliet. Koper Dirk Bron moest daarbovenop van de rechter nog eens anderhalf miljoen nabetalen aan Mirage. Een andere dochter, Big Bazar, ging een jaar geleden failliet. Accountant Flynth had de laatste twee jaarrekeningen niet getekend.

Mocht Blokker failliet worden verklaard, dan is het in aantal werknemers het derde faillissement in de geschiedenis van de Nederlandse retailbranche. V&D/La Place was in 2015 het grootste, met meer dan 10.000 werknemers en 124 vestigingen. Daarna volgt het faillissement van Macintosh (ook in 2015), met 5.500 medewerkers het bedrijf achter schoenenzaken als Dolcis en Manfield. Medio jaren ’10 gingen veel ketens failliet, maar de laatste twee jaar lijkt er sprake van een nieuwe golf aan faillissementen. Modezaken als Esprit en Scotch & Soda gingen bijvoorbeeld ook kopje onder.

Mirage nam Blokker in 2019 over van de familie Blokker, die nog wel eigenaar is van woonwinkel Xenos. Ook daar worden rode cijfers geschreven; vorig jaar stak de familie nog € 35 miljoen in het bedrijf, dat daarmee coronaschulden kon aflossen.

(ANP)