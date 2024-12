Klein deel bedrijven heeft problematische schuldenlast

Voor de helft van de bedrijven is de schuldenlast van een gewenste omvang. Het beeld van de schuldenlast van bedrijven in november 2024 is daarmee hetzelfde als een jaar geleden. Dit meldt het CBS op basis van de conjunctuurenquête onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen.

Horecabedrijven beoordelen met iets meer dan 14 procent de schuldenlast het vaakst als problematisch. Dit aandeel is ook hoger dan een jaar geleden toen het nog iets meer dan 12 procent was. Ook in de overige dienstverlening, de cultuur, sport en recreatie en de detailhandel is het aantal bedrijven dat de schuldenlast als problematisch ervaart gestegen. Bij de informatie en communicatie en de industrie is dit aandeel juist gedaald. Bedrijven in de verhuur en handel van onroerend goed hebben het minst vaak (2 procent) een problematische schuldenlast.

Meer bedrijven zien schuldenlast dalen dan stijgen

Bij de beoordeling van de schuldenlast geven meer bedrijven (bijna 25 procent) aan dat de schuldenlast lager ligt dan vorig jaar dan hoger (bijna 13 procent). Alleen in de verhuur en handel van onroerend goed is dat andersom; iets meer dan 47 procent heeft een hogere schuldenlast dan vorig jaar, terwijl bijna 12 procent aangeeft dat de schuldenlast is gedaald. Bedrijven in de detailhandel en de zakelijke dienstverlening hebben het minst vaak een hogere schuldenlast dan vorig jaar. Bij de meeste bedrijven (ruim 62 procent) is de schuldenlast even hoog als een jaar eerder.

Schuldenlast voor helft van de bedrijven van gewenste omvang

Iets meer dan de helft (51 procent) van de bedrijven geeft aan dat de schuldenlast van een gewenste omvang is en niet zal worden verminderd. Bijna 6 procent van de bedrijven zal de schuldenlast binnen een jaar naar gewenste omvang brengen. Iets meer dan 20 procent heeft daar 1 tot 5 jaar voor nodig en 3 procent heeft langer dan 5 jaar nodig. Iets meer dan 18 procent kan niet zeggen hoeveel tijd daarvoor nodig is.

Bij horecabedrijven is met ruim 33 procent de schuldenlast het minst vaak van een gewenste omvang. Ook bij de detailhandel, de cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening geeft minder dan de helft van de bedrijven dit aan. Bij bedrijven in de informatie en communicatie is met iets meer dan 61 procent de schuldenlast het vaakst van gewenste omvang.

Bron: CBS