Corona | Consultants vrezen inhuurstop en recessie door coronavirus

De corona-pandemie heeft een gigantische impact op de economie en daarmee ook op de adviesbranche, constateren onderzoekers van Consultancy.org en Source Global Research. De precieze omvang van de schade is nog verre van duidelijk, maar de onderzoekers schatten in dat dit jaar bijna een vijfde van de omvang van de mondiale consultingmarkt – oftewel zo’n $30 miljard – zal worden weggevaagd.

Momenteel wordt de omvang van de wereldwijde adviesbranche geraamd op zo’n $160 miljard. Met een omvang van circa €1,5 miljard is Nederland goed voor iets minder dan 1% hiervan. Corona zorgt echter dat klanten consultancyopdrachten stilleggen. Terwijl tot op heden maar weinig projecten definitief zijn stopgezet, zijn velen wel afgeschaald of gepauzeerd. Uiteraard voelen consultants dit in hun portemonnee.

Om een iets beter beeld te krijgen van de te verwachten impact, hebben onderzoekers van Source Global Research wereldwijd het sentiment gepeild onder honderden adviesbureaus, waaronder bij kantoren in Nederland. Op basis van de respons wagen ze zich aan een voorzichtige voorspelling van de economische schade.

Ze verwachten dat de uitbraak van Covid-19 de adviesbranche met 19% kan doen krimpen – van $160 miljard in 2019 tot $130 miljard in 2020. Met name in het tweede en derde kwartaal van dit jaar kunnen weleens flinke klappen vallen. Gelukkig is er ook goed nieuws: het herstel, dat naar verwachting inzet na de zomer, zou snel kunnen gaan.

Kantoren

Over het algemeen geldt de verwachting dat grotere kantoren de storm beter zullen doorstaan dan hun (middel)grote branchegenoten. Ze werken vaker aan langetermijnprojecten die klanten niet snel voortijdig afblazen. Ze hebben meer financiële reserves, waardoor ze hun prijzen kunnen verlagen om marktaandeel af te pakken van hun kleinere concurrenten. Ze hebben ook meer middelen om te investeren in technologie die hun adviseurs in staat stelt op afstand te werken.

Bovendien zijn de grote jongens – denk naast de Big Four aan namen als Accenture, McKinsey en BDO – dankzij hun gediversifieerde portfolio’s beter uitgerust om zich aan te passen aan de marktvraag. Ook hun sterke merken helpen hierbij. Tijdens de financiële crisis bleek al dat veel klanten gedurende tijden van grote onzekerheid uitsluitend geld uitgeven aan consultants als het werk wordt verricht door een vertrouwde naam.

Voor alle kantoren – groot of klein – zal het de komende kwartalen echter een uitdaging van formaat zijn om klanten binnen te slepen en het opdrachtenportfolio voor de komende jaren opnieuw op te bouwen.

Bron: consultancy.nl