Verander administratie in advieskracht

Veel accountants kennen het gevoel: je bent meer tijd kwijt met het verzamelen, ordenen en controleren van cijfers dan met het adviseren van je klant.

Terwijl juist dat advies de reden is waarom ondernemers bij jou aankloppen. Zorg met handige software dat je administratie de basis is voor waardevol advies.

Rol van strategisch sparringpartner

De rol van de accountant is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar je vroeger werd gezien als iemand van de cijfers, verwachten klanten vandaag meer dan dat. Ze willen iemand die hun bedrijf begrijpt, die trends ziet, en die helpt om beslissingen te nemen. Kortom: een strategisch sparringpartner. De sleutel zit niet in harder, maar in slimmer werken. Als je administratie efficiënt en overzichtelijk is ingericht, ervaar je al snel de voordelen. Denk aan de volgende stappen:

Zorg voor realtime data: actuele informatie geeft je de kans om nu te adviseren, niet pas na de kwartaalrapportage;

Koppel gegevens aan projecten en klanten: zo zie je direct waar winst of verlies ontstaat;

Creëer overzichtelijke dashboards: cijfers worden begrijpelijk, zowel voor jou als voor je klant.

Software als fundament voor advies

Modulaire software biedt accountants de mogelijkheid om administratie en advies naadloos te verbinden. Alles wat je nodig hebt, urenregistratie, projectmanagement, facturatie en meer, staat overzichtelijk op 1 plek. Omdat alle uren nauwkeurig zijn geregistreerd, wordt er beter op cijfers gestuurd. Je weet binnen enkele klikken welke projecten structureel te veel tijd kosten, en dankzij de rapportagefunctie ontdek je waar de marges weglekken.

Welk advies geef je als accountant?

Klanten nemen contact op omdat ze meer willen weten over investeren, of hun bedrijf gezond groeit, of dat ze een kostenlek hebben. Wanneer jij de administratie inzet als basis voor advies, krijg je andere vragen, zoals:

Hoe verbeteren we onze liquiditeit?

Waar zitten de kansen voor groei?

Welke risico’s moeten we dit kwartaal in de gaten houden?

Klanten volledig ondersteunen

Administratie is niet langer het doel, maar het vertrekpunt. Als accountant gebruik je die basis om klanten verder te brengen dan ze zelf ooit hadden gedacht. Met geschikte software bespaar je tijd, krijg je grip op processen en maak je ruimte voor de rol van adviseur.

