Hoe Vermetten en Bizzcontrol de transitie naar advies waarmaken

Door de digitalisering verandert de rol van de accountant fundamenteel. Het Brabantse kantoor Vermetten, met elf vestigingen en een sterke adviestak (Vermetten Advisory), zocht een partner om die transitie te versnellen.

De sleutel? Een hands-on aanpak en slimme RGS-automatisering, waardoor 30 minuten mappen per klant werd bespaard. Tijd die nu in de adviespraktijk wordt geïnvesteerd.

De nieuwe accountantsrealiteit: Advies is goud

Met elf vestigingen die zich uitstrekken van West- tot Oost-Brabant, staat Vermetten midden in de uitdagingen waar elk modern kantoor mee kampt. Voor Jörgen Kroot van Vermetten is de richting helder: De waardecreatie verschuift.

“Wat je ziet is dat de digitalisering van verwerking belangrijker wordt.” “Daarnaast is het advies belangrijker”, stelt hij. Dit vraagt om een interne cultuurverandering en vooral om tooling die dit proces ondersteunt. Om de verschuiving naar advies tot een succes te maken, heb je de juiste tooling én een partner nodig die écht met je meedenkt in de praktijk.

Geen cursussen, maar customer success

Daarom startte Vermetten met Bizzcontrol. Wat meteen aansprak, was de aanpak. Waar traditionele software-implementaties vaak gepaard gaan met rigide, algemene cursussen, koos Bizzcontrol voor een benadering vanuit customer success. Een opstarttraject van drie maanden, met een beperkt aantal relatiebeheerders, stelde Vermetten in staat om de tool grondig te testen.

Jörgen: “Bizzcontrol pakt het aan vanuit customer success. Geen cursusboeken of trainingen met standaard software en standaard demo’s… “Nee, pak je eigen klant en ga daarmee aan de slag.”

Deze focus op de eigen klantdossiers van Vermetten zorgde voor een directe adoptie en succes. Layla Cruypeninck, customer succes manager bij Bizzcontrol, beaamt: “Na die drie maanden bleek dat Bizzcontrol aansloot bij de verwachtingen. En ook bij de visie van het kantoor, bij de manier van werken”. De samenwerking is hierdoor hands-on en efficiënt. Jörgen benadrukt het belang van deze vlotte communicatie: “Gewoon lekker korte lijntjes, een teamskanaal waarbij we heel snel kunnen schakelen. Dat is een ideale samenwerking.”

De RGS gamechanger: Een half uur winst per administratie

Initieel werd veel winst in efficiëntie behaald op het gebied van data-uniformiteit, en specifiek met RGS. Accountants die met RGS werken, kennen de uitdaging: de diversiteit in RGS-schema’s per administratie vreet tijd van de medewerker tijdens het koppelen en voorbereiden van rapportages.

Bij Vermetten kwam dit probleem ook aan het licht: diverse administraties bleken niet correct aan RGS gekoppeld. De technische oplossing van Bizzcontrol was hier cruciaal:

“In plaats van dat je een half uur aan het koppelen bent per klant, konden jullie automatisch door de techniek die koppeling voor ons voorbereiden. Waardoor de medewerker meteen het rapport kon draaien.”

Deze geautomatiseerde RGS-mapping en rapportage besparen dus tijd, waardoor de medewerker sneller een rapportage kan genereren en kan overstappen naar de adviesrol.

Transparantie creëert meerwaarde

Dankzij de gestroomlijnde processen kan Vermetten nu een betere dialoog met de klant aangaan en meer inzicht bieden. Jörgen: “Het voordeel van Bizzcontrol is dat je nu ook de klant laat zien wat je doet in de administratie.”

De conclusie van Vermetten is duidelijk: de combinatie van een laagdrempelig, snel in te voeren pakket en een partner die inzet op Customer Success, maakt het verschil. “Ik zou Bizzcontrol zeker aanraden aan collegakantoren!”

