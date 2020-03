NBA scherpt besturingsmodel en interne regels aan na Mannak-affaire

Er komen strikte regels over nevenfuncties voor bestuur, directie en managementteamleden van de NBA. Ook worden aanvullende regels opgesteld over werving, inkoop en aanbesteding en wordt de interne klokkenluidersregeling versterkt. Dat zijn enkele uitkomsten van een uitgebreide reflectie die de beroepsorganisatie de afgelopen tijd heeft uitgevoerd op de eigen governance na de affaire rond de inmiddels vertrokken algemeen directeur Harm Mannak. De NBA heeft dinsdag een samenvatting van de reflectie gepubliceerd. Daarin wordt ook gemeld dat het NBA-bestuur voortaan de strategische doelen bepaalt en de directie en het managementteam (MT) vervolgens zijn belast met de uitvoering daarvan. De NBA staat bovendien onder leiding van een eenhoofdige directie.

Bestuur, directie en MT

De serie maatregelen moet de effectiviteit van de samenwerking tussen bestuur enerzijds en directie en MT anderzijds verhogen, stelt de NBA in de samenvatting. Daarbij wordt de Nederlandse Code Corporate Governance voortaan waar mogelijk gevolgd. Dat betekent – schrijft de NBA – dat de governance wordt ingericht volgens het uitgangspunt: Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie. Zij richt zich op de lange termijn waarde creatie van de organisatie en haar leden en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders. De ledenvergadering houdt toezicht op het bestuur ter zake. Concreet betekent dit dat het bestuur de strategische doelen bepaalt en vervolgens de directie en het Management Team (MT) belast zijn met de uitvoering daarvan. Het bestuur houdt toezicht op de realisatie van die doelen en toetst alle relevante risico- en controlesystemen die de uitvoering daarvan moeten bewaken

Nevenfuncties

In lijn met de Code en ter voorkoming van belangenverstrengeling zullen er strikte regels zijn voor bestuur, directie en MT-leden, meldt de NBA. Bestuursleden, directieleden en MT-leden melden hun nevenfuncties vooraf. De aanvaarding van een nevenfunctie behoeft goedkeuring van het bestuur. De bestaande regels (Beginselen van goed NBA bestuur, Verordening op het bestuur en diversie commissiereglementen) worden geactualiseerd conform de Code. Beoordeeld zal worden of alle regels voldoende in lijn zijn met de bekende best practices. Hierover zal het bestuur mededelingen doen op de website van de NBA.

Werving, inkoop en aanbesteding

Voor werving, inkoop en aanbesteding door de NBA worden aanvullende regels opgesteld in lijn met de Code, wordt in de samenvatting gemeld. ‘De onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit van deze processen worden geborgd in die structuur. De interne klokkenluidersregeling wordt versterkt en er zal verdere aandacht worden gegeven aan de veilige werkomgeving waarin NBA medewerkers zich kunnen uitspreken.’

Eenhoofdige directie

Ook is de aansturing van het bureau geëvalueerd. Besloten is dat de NBA onder leiding zal staan van de eenhoofdige directie bestaande uit Berry Wammes, ondersteund door het MT dat bestaat uit de hoofden van de afdelingen Lerend Beroep, Kwaliteit, Maatschappelijke Relevantie, Communicatie en Bedrijfsvoering (incl. HR). Werkprocessen worden daarbij aangescherpt, inclusief een business planning cyclus (PlanDo-Check-Act) met een strategisch en operationeel dashboard en periodieke rapportage aan het bestuur. De NBA zal de effectieve aansturing van het bureau medio 2021 opnieuw evalueren.

Commissies

Het NBA-bestuur stelt verder een drietal commissies in, waaronder in ieder geval een selectie- en remuneratiecommissie, een audit- en riskcommissie en een commissie regelgeving. Daarnaast kunnen andere commissies worden overwogen die een klankbordfunctie voor het bestuur vervullen, bijvoorbeeld een commissie Publiek Belang met externe leden. Commissies beoordelen voorstellen van de directie en MT of voeren zelfstandig haar taak uit in het geval van de selectie- en remuneratiecommissie en bestaan alle uit minimaal drie personen.

De selectie- en remuneratiecommissie richt zich op de benoeming en of de voordracht van leden van het bestuur, de directie en het MT aan de hand van een opvolgingsplan. Naast specifieke deskundigheid en/of relevante kennis en ervaring binnen de PBO worden beginselen als integriteit, inclusiviteit en diversiteit getoetst en gewogen. De commissie doet ook voorstellen met betrekking tot de beloning en laat zich daarbij, vanwege de benodigde specifieke Wnt-kennis, ondersteunen door specialisten.

