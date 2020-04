Hoe wil jij je klant in deze tijd helpen?

Nu een groot deel van Nederland verplicht thuiswerkt, wordt het aanpassingsvermogen van mensen flink op de proef gesteld. Het is voor ondernemers belangrijker dan ooit om financieel bij de tijd te blijven en overzicht te houden. Online samenwerken tussen ondernemers en hun accountants- of administratiekantoren levert meer tijd en minder uitzoekwerk op. En het is snel op te zetten. Dat komt zeker in deze tijd goed van pas.

Online samenwerken in de boekhouding, zo werkt het

Nogal wat kantoren zijn terughoudend om over te gaan op online werken, omdat ze opzien tegen de transitie van offline naar online of bang zijn voor (te) ingewikkelde software waarmee ze niet uit de voeten kunnen. Toch is het in veel gevallen koudwatervrees: ongegronde angst voor het onbekende. Veel zaken gebeuren immers al online. Denk aan internetbankieren, e-mailen en documenten uitwisselen. Elk kwartaal tassen vol bonnetjes van ondernemers verwerken, is niet meer nodig als ondernemer en accountant online samenwerken. De ondernemer geeft heel makkelijk toestemming aan het accountants- of administratiekantoor om online samen te werken aan de boekhouding. . Samen met jouw klant verdeel je het werk. Dat betekent ook dat het eenvoudiger wordt om tussentijds bij te sturen. En het voorkomt telefoontjes met vragen over boekingen, want jouw klant kan zelf online bekijken hoe de vlag erbij hangt.

Geen losse bonnetjes meer

Met het juiste pakket is het minder spannend of ingrijpend om de overstap naar online samenwerken te maken dan misschien vooraf gedacht. Zeker als je daar tegenover de voordelen van online werken zet:

Bankkoppeling waardoor mutaties automatisch worden ingelezen

Factuurbetalingen en inkoopfacturen worden herkend en automatisch geboekt of voorzien van een suggestie van een boeking

Relaties aanmaken met behulp van de koppeling met het KVK-handelsregister

Btw- en ICP-aangiften direct vanuit het programma

Altijd en overal online inzicht in de werkstromen

Koppelingen mogelijk met kassasystemen en webshops

Online samenwerken met uw klanten

Als je online samenwerkt, maakt de ondernemer snel zelf facturen, zelfs vanaf zijn mobiel. De factuur staat bovendien gelijk goed in de administratie. Bonnetjes en inkoopfacturen worden met scan en herken gemakkelijk en snel geboekt en bankmutaties automatisch verwerkt. Dat scheelt bergen papierwerk. Als accountant of boekhouder kijk je makkelijk even live mee, want de boekhouding is altijd bijgewerkt. Ook is er direct inzicht of de btw-aangifte nog moet worden gedaan en kan deze met een druk op de knop worden verstuurd.

Is dat wel veilig?

Ook online mag er uiteraard niets met de vertrouwelijke informatie van uw klanten gebeuren. SnelStart maakt gebruik van de Microsoft Azure cloud. Microsoft is een bedrijf dat haar zaken goed op orde heeft, veilig werkt en uw gegevens goed afschermt door het gebruik van veilige wachtwoorden. In de cloud kan er niets met uw administraties gebeuren. Daar staan ze 100 procent veilig, ook in geval van brand, diefstal, computerstoring of ander van buiten komend onheil.

De ondernemer kan vanaf elk device, waar dan ook ter wereld, inloggen in zijn boekhouding. Er is geen gedoe meer met het heen en weer sturen van administratiebestanden en het inleveren van bonnetjes. Jij kunt meer klanten tegelijk echt goed adviseren en ondersteunen.

Een mooie oplossing in deze tijd

Online Samenwerken is, zeker als je thuis werkt en liever even bij anderen uit de buurt blijft, een prima oplossing om samen met jouw klanten toch de boekhouding op orde te houden en de btw-aangifte op tijd af te ronden. Meer weten? Je vindt er alles over op de website van SnelStart.