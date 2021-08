Rita Vrieling-Gruppen van Uw Cijfers Administratie & Advies uit Assen vertelt hoe zij met haar klanten steeds weer tot een efficiënte werkwijze komt.



‘Boekhouden,’ zegt Rita, ‘is natuurlijk niet heel populair.’ Ze vertelt dat de online samenwerking met haar klanten, veelal ondernemers in het mkb, zzp’ers en starters, zowel haar als de klant tijd bespaart en leidt tot een heel efficiënte werkwijze. ‘Door die samenwerking wordt het heel krachtig en dan heb je allebei gewoon plezier in je werk.’

Een kwestie van aftasten

Het online samenwerken vervangt niet alles, zegt ze. Het blijkt meestal een combinatie van de verschillende mogelijkheden. ‘Ik tast steeds af: wat wil een klant graag? Soms wil een klant dat ik toch even fysiek bij ze kom. Dan doe ik dat natuurlijk. Allemaal veilig op afstand, met de maatregelen die op dit moment nodig zijn. Voor sommigen is het goed om gewoon telefonisch met elkaar te spreken, anderen willen graag met beeld. Ik zoek wat de klant fijn vindt. Dat vind ik heel belangrijk: aanvoelen wat voor zo’n klant goed is. Dan krijg je gewoon een hele mooie samenwerking.’

De klant op weg helpen in de administratie

Met het online werken kijkt Rita als het ware mee over de schouder van de klant. Ze probeert met elke nieuwe klant een online samenwerking aan te gaan. ‘Je merkt wel dat er soms drempels zitten bij mensen. Want het is ook heel veel: je moet allerlei instellingen doen, zoals de bank, klanten, leveranciers, grootboeknummers aanvullen, etc.’ Voor klanten die dat nodig hebben, bereidt Rita offline de hele administratie voor. Daarna is een druk op de knop genoeg om de online samenwerking in werking te stellen. ‘Ik laat de klant dan zien: zo werkt het. Er komt heel veel informatie op ze af, maar ik zeg altijd, ik ben er gewoon nog steeds. Ga aan de gang en als je vastloopt dan bel je mij gewoon en dan kijken we er samen naar.’

Nooit meer kwartaalstress?

De kwartaalstress raakt helaas nooit helemaal over, denkt Rita. Ze lacht: ‘Het mooiste model is natuurlijk dat iedereen alles gewoon heel frequent bijhoudt. De praktijk is helaas niet zo.’ Bij elke klant kijkt ze hoe ze het zo makkelijk mogelijk voor ze kan maken. ‘De ene klant heeft misschien niet de structuur, de discipline, de ander is gewoon ontzettend druk en dan heeft die boekhouding gewoon niet altijd de prioriteit. Dus ja, ik zorg dat ik zo goed mogelijk de boel voor elkaar heb en daardoor win ik gewoon heel veel tijd.’

Meer tijd voor de klant

Bij de vraag wat ze doet met de overgebleven tijd, roept Rita enthousiast uit: ‘Extra klanten zoeken! Die zijn altijd welkom.’ Maar meer nog blijkt ze die tijd te besteden aan haar bestaande klanten. Ze is tenslotte minder tijd kwijt aan hun administratie. ‘Ik vind het gewoon heel belangrijk contact te houden met de klanten, dus regelmatig even bellen. Klanten waarderen dat enorm. Want kijk, door dat goede contact kun je ook vooruit denken. Kun je alvast actie ondernemen waar nodig.’

‘Daar word je blij van’

Tot slot vertelt Rita waarom ze zo blij wordt van de online samenwerking met haar klanten. ‘Ik vind het soms wel grappig, als je terugdenkt hoe het nu kan, hoe efficiënt je kunt werken en hoeveel tijd dat scheelt. Dat vind ik ook heel erg mooi om te zien door al die jaren heen. Ja, ik ga mee in deze tijd. Doe gewoon de stap en als je het niet weet, vraag je om hulp. Daar word je blij van. Dan heb je je werk gewoon voor mekaar.’

Wil je het hele interview terugkijken? Bekijk dan deze video.

