Zo werk je als accountant goed samen met je klanten

Een goede samenwerking opbouwen met je klant is als accountant cruciaal. Hierdoor versterk je niet alleen de aangename werksfeer, maar zorg je ook voor meer efficiëntie. Je weet precies wat de ondernemer nodig heeft en ontvangt ook vanuit hem/haar tijdig alle benodigde documenten.

Tip 1: weet wie je klant is

Deze tip spreek misschien voor zich, maar is zeker belangrijk. Iedere ondernemer is namelijk anders en heeft andere behoeften. Het is aan jouw als accountant om deze behoeften te achterhalen. Alle informatie die je van een ondernemer krijgt, zorgt ervoor dat jij het beste advies kunt geven. Dit zorgt er weer voor dat de ondernemer zich gehoord voelt.

Tip 2: online meetings

Het wordt steeds vaker gedaan; online meetings. Het is een eenvoudige manier om met je klant te communiceren, waarbij je ook je scherm kunt delen. Dit persoonlijke contact zorgt voor een betere band met je klanten. Ook is het gemakkelijker om bepaalde zaken uit te leggen, waardoor je de ondernemer helpt om op de juiste manier te werken.

Tip 3: digitalisering

Werkt jouw klant nog in Word of Excel? Dan ben je hier als accountant vaak veel tijd mee kwijt. Ook mis je hierdoor sneller facturen, waarvoor je weer contact op moet nemen met de ondernemer. Je hebt hierdoor minder tijd over om de ondernemer te adviseren.

De ondernemer vindt het waarschijnlijk spannend om een online administratiepakket te gebruiken voor het maken en versturen van facturen. Jij als accountant kan hier een grote rol in spelen. Help de ondernemer om de stap te zetten naar een online administratie zoals WeFact. Dit scheelt uiteindelijk veel tijd voor de ondernemer, maar ook voor jouw als accountant.

Over WeFact

WeFact helpt dagelijks duizenden ondernemers met het makkelijker maken van hun administratieproces. De ondernemer kan zelf foutloos (periodiek) factureren en offertes maken in eigen huisstijl, en inkoopfacturen (scan-en-herken) verwerken, betalen en autoriseren. WeFact exporteert automatisch de financiële data naar het boekhoudpakket.