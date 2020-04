Corona | ‘Banken zijn traag met kredietverlening’

Banken zijn in de praktijk nog erg traag met het verstrekken van overbruggingskredieten, stellen ondernemersorganisaties MKB-Nederland en ONL. Ondanks afspraken met de overheid zijn de wachttijden voor de kredieten lang, moeten ondernemers massa’s papierwerk inleveren en zijn de kosten hoog, zeggen beide organisaties in De Telegraaf.

MKB-voorzitter Jacco Vonhof vindt dat banken te weinig kredieten verlenen. Ook voorman Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL) zegt zich daar ernstige zorgen over tem maken. Als banken niet snel met geld over de brug komen, vreest Biesheuvel dat bij sommige bedrijven de salarisbetaling in gevaar komt.

Ook staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken zegt dat haar ’vervelende verhalen’ bereiken van ondernemers die geen succes hebben bij het bankloket. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken zijn banken die kredietverlening nu aan het organiseren: ‘Dat moet nog goed op gang komen.’ ABN Amro-ceo Kees van Dijkhuizen zegt dat het logisch is dat ondernemers moeten aantonen of hun bedrijf gezond is: ‘We kunnen niet blind alles geven, want anders krijgen we het verwijt dat we de zorgplicht niet hebben nageleefd. We moeten dus een minimale controle doen.’

Bron: Telegraaf

__________________________________________________________________________________________________________

Interessant voor u! Interactieve online Lunch & Learnsessie over De impact van Corona op liquiditeit en (dis)continuïteit op 22 april a.s. van 12.00 – 13.00 uur door Jan Wietsma, Full Finance.