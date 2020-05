Personalia: Hans van der Noordaa president-commissaris Deloitte

Hans van der Noordaa (59) is de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Deloitte. Hij volgt Floris Deckers op, die acht jaar lang de functie vervulde.

Van der Noordaa heeft een lange loopbaan in de financiële sector. Eerder was hij onder meer topman van verzekeraar Delta Lloyd. Ook was Van der Noordaa bestuurder bij ING Bank en moederbedrijf ING Groep. Van der Noordaa werkte tot kort geleden al enige tijd als extern adviseur voor klanten van Deloitte. Sinds 2018 was hij senior advisor van de Financial Services Industry (FSI)-praktijk van Deloitte. Naast zijn functie als voorzitter van de raad van commissarissen van Deloitte vervult Van der Noordaa nog enkele toezicht- en adviesfuncties.