Unit4 Bedrijfssoftware en Xperity gaan strategisch partnership aan

Het ontwikkelen van bedrijfssoftware en het implementeren ervan zijn twee totaal verschillende disciplines, veelal uitgevoerd door verschillende partijen. In de markt is te zien dat deze partijen steeds intensiever samen gaan werken. Zo ook Unit4 Bedrijfssoftware en Xperity.

Unit4 Bedrijfssoftware levert de kantoorautomatiseringsoplossingen Practice Management 365 (voor de grootzakelijke markt) en Kantoor Gemak (voor de accountancymarkt), beiden gebouwd op het krachtige Microsoft Dynamics 365 CRM-platform. Xperity is als onafhankelijke implementatiepartij gespecialiseerd in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) en doet de implementaties van deze softwareoplossingen van Unit4 Bedrijfssoftware. Niet alleen voldoet Xperity aan alle eisen die Microsoft stelt aan zijn Gold Partners, maar ook ruimschoots aan de stringente eisen van Unit4 Bedrijfssoftware voor een Premium-implementatiepartner.

Grip op projecten, sneller factureren

Met de producten van Unit4 Bedrijfssoftware beschikken klanten over zowel CRM-functionaliteiten (sales, klantenservice en marketing) als projectadministratie én facturatie in één systeem. Bedrijven in de accountancy en (groot)zakelijke dienstverlening hebben aan de ene kant veel behoefte aan systemen voor het managen van hun projecten en het factureren van hun diensten en andere kant aan relatiebeheer en het omgaan met commerciële kansen en offertes. Doordat deze mogelijkheden worden aangeboden vanuit één systeem is voor klanten veel voordeel te behalen; gebruikers kunnen goed grip houden op projecten terwijl er sneller gefactureerd kan worden.

De samenwerking tussen Unit4 Bedrijfssoftware en Xperity bespoedigt de implementatie zodat klanten sneller kunnen profiteren van de voordelen van Practice Management 365 of Kantoor Gemak.

‘Het mooie aan ons partnership is dat wij elkaar goed aanvullen. Unit4 Bedrijfssoftware heeft enorm veel marktkennis op het gebied van kantoorautomatisering; Xperity een bewezen trackrecord van 100+ implementaties en onderscheidt zich door de ruime implementatie-ervaring in de zakelijke dienstverlening. Klanten profiteren daar direct van’, zegt Wim Ströhmeyer, Partner Director Unit4 Bedrijfssoftware

‘Het is het ideale een-tweetje; Unit4 Bedrijfssoftware ontwikkelt geweldige producten en wij zorgen voor de perfecte inzet van deze producten bij klanten. Doordat wij bij veel klanten al vanaf het salestraject samenwerken, kunnen wij onze unieke krachten bundelen zodat klanten nόg beter en sneller kunnen worden bediend. We besteden ook veel aandacht aan gebruikersadoptie en dit vertaalt zich naar een hogere gebruikerstevredenheid’, aldus Ahmed El Ghani, Algemeen Directeur van Xperity.

Bron: https://www.unit4bedrijfssoftware.nl/over-ons/nieuws-blogs/unit4-bedrijfssoftware-en-xperity-gaan-strategisch-partnership-aan/