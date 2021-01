Unit4 Bedrijfssoftware en Multegra introduceren BI-dashboard

Unit4 Bedrijfssoftware brengt in samenwerking met Multegra Automatisering de Kantoor Gemak-module Kantoor BI op de markt, een managementdashboard waarmee accountantskantoren altijd realtime up-to-date inzicht en overzicht hebben in hoe het bedrijf ervoor staat.

Kantoorautomatiseringsoplossing Kantoor Gemak is gebouwd op het krachtige CRM-platform van Microsoft Dynamics. Het geeft accountants- en administratiekantoren een 360-graden cliëntbeeld – van het eerste klantcontact tot het versturen van de factuur – en zorgt ervoor dat alle collega’s op de hoogte zijn van wat er speelt binnen het kantoor en bij cliënten.

Ervaringen Van Wezel Accountants

Toen middelgroot zelfstandig accountantskantoor Van Wezel Accountants begin dit jaar overstapte op Kantoor Gemak waren zij onder de indruk van hoe breed en sterk de practicemanagementoplossing is, maar hadden aanvullende behoefte aan een dashboard waarin managementinformatie samen zou komen. Multegra Automatisering, ontstaan vanuit de automatiseringsafdeling van Van Wezel Accountants, ontwikkelde daarop een oplossing in Microsoft Power BI, de interactieve tool voor het visualiseren van data. Zo ontstond Kantoor BI.

“Kantoor Gemak helpt ons om onze interne organisatie op orde te hebben en te houden. Kantoorprocessen verlopen soepel, kosten minder tijd en inspanning waardoor we meer tijd overhouden voor de cliënten en dus meer declarabele uren weg kunnen zetten. Tegelijkertijd rees de behoefte aan meer managementinzicht. We liepen met vragen als: wat zijn onze marges, hoe doen collega’s het en wat is feitelijk het rendement en de daadwerkelijke performance van de organisatie? Met Kantoor BI hebben we goed overzicht en hebben we onze foutkansen in beeld. Je kunt als bedrijf dan veel beter beslissingen maken en tijdig bijsturen als dat nodig is”, zegt Wilbert Star, partner bij Van Wezel Accountants.

Unit4 Bedrijfssoftware

“Dit is natuurlijk uniek. Je wil als softwareontwikkelaar precies bouwen waar je klant behoefte aan heeft, maar het is niet altijd even makkelijk om die wens naadloos te vertalen in een oplossing. Multegra heeft precies dat ontwikkeld waar Van Wezel Accountants naar op zoek was. Wij waren direct onder de indruk van deze tool en door de goede relatie kwamen we snel tot de overeenstemming om dit gezamenlijk aan Kantoor Gemak-gebruikers aan te gaan bieden. De toepassing is generiek voor elk type kantoor en de eerste klanten bevestigen ons dat dit precies is waar ze naar op zoek zijn”, zegt Wim Ströhmeyer, Partner Director bij Unit4 Bedrijfssoftware.

Kantoor BI is vanaf nu beschikbaar als add-on bij Kantoor Gemak.