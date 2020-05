Nieuwe partners versterken Eshuis

Met ingang van 1 mei 2020 heeft Eshuis Accountants en Adviseurs twee nieuwe partners benoemd, te weten Caroline Willems en Remco Rijshouwer.

Controlepraktijk gegroeid

Willems is afkomstig van Deloitte en versterkt de snel groeiende controlepraktijk. Zij focust zich gezien haar achtergrond en ervaring met name op de publieke sector. Rijshouwer is binnen Eshuis doorgegroeid naar de rol van partner en heeft zijn sporen verdiend in de samenstel- en adviespraktijk van Eshuis. ‘Sinds de invoering van de Wta in 2006 is onze controlepraktijk gegroeid van 3 naar inmiddels 40 medewerkers’, zegt Michel Schaepers, bestuursvoorzitter. ‘Deze groei is de afgelopen jaren, naast een zeer succesvolle profilering in de bovenkant van het MKB/onderkant van het grootbedrijf, versneld doordat we bewust hebben gekozen voor de publieke sector. Onze focus op de publieke sector is ingezet met de komst van Elbert Dijkgraaf in 2017 en wordt nu doorgezet doordat we in Caroline Willems een collega partner hebben gevonden die zich bijzonder voelt aangetrokken tot onze kernwaarden en ambitie’.

Top 30

In de Audit Top 30 van Accountancy Vanmorgen staat Eshuis dit jaar op plek 29 met een omzet van 2,6 miljoen euro (2018). Het kantoor haalt ruim een kwart van zijn omzet uit auditopdrachten.