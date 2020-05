Advisory motor achter groei bij BDO

De omzet van BDO is vorig jaar met 4,2% gestegen tot € 293,8 miljoen. Daarmee is de groei sterker dan in 2018, toen de inkomsten met 2,7% toenamen. De sterkste groei boekte de advisory-tak, die de omzet met 16% opkrikte tot € 34 miljoen.

BDO noemt ‘de geringe omzetstijging in lijn met de strategie van beheerste groei’. Het resultaat na belastingen bedroeg € 31,5 miljoen (2018: € 34,9 miljoen). ‘De daling van het resultaat ten opzichte van 2018 is het gevolg van hogere loonkosten en kosten van sociale lasten. Enerzijds door een toename van het aantal medewerkers, maar ook door (reguliere) salaris- en premieverhogingen. De krapte op de arbeidsmarkt heeft daarnaast tot de inzet van meer ingehuurd personeel geleid.’

Advisory sterkste groeier

De inkomsten uit het grootste bedrijfsonderdeel Audit & Assurance zijn met 4% toegenomen. De relatief bescheiden tak Advisory heeft in alledrie de focusmarkten (MKB en familiebedrijven. publieke sector en corporates) een sterke groei laten zien en boekte zowel absoluut als procentueel de sterkste toename in inkomsten. Vooral de activiteiten in Legal en M&A-praktijken deden het goed. ‘De M&A-praktijk was goed voor meer dan 70 transacties met een dealwaarde van € 1 miljard. De Legal-praktijk is uitgegroeid tot een volwaardige, grote praktijk rond arbeidsrecht, ondernemingsrecht en juridisch advies voor (semi)publieke organisaties. Dit jaar zijn hier juridische specialisaties op het gebied van ‘Tech & Privacy Law’ en ‘Financieel Toezichtrecht’ aan toegevoegd.’ Ook een toenemende internationale samenwerking met andere BDO-landenorganisaties zorgde voor een toename van het (gezamenlijk) werken voor internationale klanten. Een andere groeifactor was de overnme van Arteria Consulting, een adviesbureau gericht op de Nederlandse zorgmarkt.

BDO bezet de 5e plaats in de top 30 van accountantskantoren, op ruime afstand van de Big Four.

Kwaliteitsverbetering

BDO is vanzelfsprekend blij met de positieve beoordeling die de AFM heeft gegeven van de kwaliteitsslag in het bedrijf. ‘De relevante kwaliteitswaarborgen zijn grotendeels op orde binnen onze organisatie, zowel op beleidsniveau als in de praktijk. BDO werkt hard aan het verandertraject binnen de organisatie, waarmee wij onder andere beogen onze kwaliteitswaarborgen te versterken en de kwaliteit van onze wettelijke controles te verbeteren en duurzaam te borgen en wij gaan hier mee door. Continue kwaliteitsverbetering moet verankerd worden, niet alleen in de systemen maar ook in onze werkwijze en in onze cultuur.’

