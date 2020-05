Corona | Creditmanagers willen nu en na de crisis duurzaam incassobeleid

Een groot deel (80%) van de creditmanagers vindt dat incassobureaus en gerechtsdeurwaarders in deze coronacrisistijd een soepeler beleid moeten voeren, concludeert incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor Flanderijn uit onderzoek onder 175 creditmanagers.

Slechts 5% is voor een strengere incasso-aanpak met als belangrijkste reden dat de organisaties waar deze creditmanagers werken, zelf ook betalingsmoeilijkheden ervaren. Ook na de coronacrisis is een andere incasso-aanpak nodig voor het vorderen van betalingsachterstanden, vindt 62% procent van de ondervraagde creditmanagers, werkzaam bij onder meer energiebedrijven, woningcorporaties, financiële dienstverleners, gemeenten, horeca en pensioenfondsen.

Duurzaam incasseren

Zo’n 60% van de creditmanagers vindt dat duurzaam incasseren ook na de coronacrisis de norm moet blijven. ‘Hierbij staat niet de schuld centraal, maar de persoonlijke situatie van de burger of ondernemer. Waar tot voor kort iedere schuldeiser zijn of haar eigen incasso-aanpak inzette op die ene consument of dat individuele bedrijf, staan creditmanagers nu open voor een collectieve samenwerking tussen schuldeisers onderling. Zo ontstaat er rust en ruimte bij de persoon of het bedrijf met betalingsproblemen.’ Dat is ook de werkwijze die Flanderijn voorstaat, zegt directeur Michel van Leeuwen: ‘Zie het als een doseerlicht op de snelweg. Door even te vertragen, ontstaat ruimte voor het verkeer dat van alle kanten die ene zelfde snelweg op wil. Bij vertraging van incasseren, draagt iedere schuldeiser bij aan een betere doorstroming van betalingen. Hierdoor komen uiteindelijk alle woningcorporaties, verzekeraars, energiebedrijven en banken aan de beurt om betaald te krijgen.’