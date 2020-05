MUIS Software realiseert NOW-rapport

MUIS Software stelt in iMUIS Online het NOW-rapport beschikbaar. Het NOW-rapport (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) rekent de verwachte NOW-subsidie uit aan de hand van de financiële situatie van de ondernemer.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen. Ze krijgen deze vergoeding als ze door de coronacrisis verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 3 maanden. Lees hier verder voor een uitgebreide toelichting van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

Werking NOW-rapport in iMUIS Online

Vanuit de basisinstellingen van de administratie vult het systeem automatisch de grootboekranges van het NOW-rapport waarop de omzet, kosten en inkopen worden geboekt. De ondernemer hoeft zelf alleen nog de grootboekranges te vullen waar hij/zij de lonen op boekt. Als de ondernemer de overige grootboekranges zelf wil bepalen dan kun hij/zij deze ook gewoon aanpassen. Het systeem onthoudt de laatst gemaakte aanpassingen automatisch in het overzicht. Daarnaast vult de ondernemer het percentage van de verwachte omzetderving in. Deze tool helpt de ondernemer bij een berekening voor de verwachte omzetderving: https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/

Voor de periodes in 2020 die nog niet of gedeeltelijk gerealiseerd zijn prognosticeert het systeem automatisch de omzet, kosten en kostprijs voor de rest van de aankomende periodes. Het systeem doet dit op basis van de cijfers uit 2019 en het percentage van de verwachte omzetderving. Dit doet het rapport standaard voor de aankomende 3 maanden of het eerstvolgende kwartaal. Indien nodig kan de ondernemer deze periode verlengen.

Voorbeeldsituatie

Stel een ondernemer verwacht 40% omzetderving. Dan worden de kosten en de inkoop ook op 40% minder ingeschat. De omzet wordt bepaald op basis van dezelfde periode vorig jaar. In dit voorbeeld wordt de omzet dus ook verminderd met 40%. De geboekte lonen uit januari 2020 worden aangehouden voor de aankomende periodes. Vervolgens wordt er op basis van het verwachte percentage omzetderving ook het percentage van de verwachte vergoeding voor de loonkosten uitgerekend. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal 90%. Het NOW-rapport rekent hiermee dus uit wat de verwachte NOW-subsidie wordt en laat zien wat het verwachte resultaat met én zonder de NOW-subsidie is. Hiermee heeft de ondernemer dus gelijk een handig inzicht in beide scenario’s.

NOW-rapport in combinatie met IMUIS Online Budgetten

Klanten die werken met Budgetten kunnen het NOW-rapport ook nog op een andere manier gebruiken. Naast de mogelijkheid hierboven hebben klanten met de module Budgetten de mogelijkheid om op basis van een budget/prognose de komende periode te voorspellen. In de administratie kan de klant aan de hand van gerealiseerd cijfers, eventueel verhoogd of verlaagd met een percentage, een budget samenstellen voor de omzet, kosten en inkoop. Eventueel kan dit ook handmatig per grootboek bepaald of gewijzigd worden. Het NOW-Rapport laat nu aan de hand van het budget en de berekende NOW-subsidie het resultaat zonder én met subsidie zien voor de komende periodes.

Het NOW-rapport is niet alleen handig om te helpen bij de aanvraag van de NOW-subsidie. Het rapport is ook handig om achteraf terug te kijken naar de financiële situatie van de ondernemer. Zodra de periodes, waarvoor de aanvraag is ingediend, gerealiseerd zijn is het heel makkelijk om de werkelijke cijfers naast het toen opgestelde NOW-rapport te leggen.

Het iMUIS Online NOW-rapport is te vinden onder: Financieel – Grootboek – Rapporten – Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging (NOW).