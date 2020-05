Werkgevers zien niks in advies over belastingdruk ondernemers 

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn niet tevreden over het onlangs uitgebrachte ambtelijke advies ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ waarin wordt voorgesteld om belasting te verschuiven van arbeid naar kapitaal. Het zwaarder belasten van vermogen zet volgens beide organisaties een rem op het toekomstige groeivermogen van de Nederlandse economie.

Gunstige behandeling DGA’s

Een nieuw belastingstelsel zou volgens het voorstel onder meer korte metten moeten maken met de gunstige behandeling van ondernemers en meer specifiek de DGA’s. Inkomen uit ondernemen wordt namelijk minder belast dan inkomen uit arbeid, constateren de ambtenaren. Dat geldt voor ondernemers die in box 1 hun belasting betalen, zoals ZZP’ers, maar vooral voor DGA’s die met hun BV’s in box 2 zitten. De doelstelling van Financiën is daarom om met de in het bouwstenenonderzoek onderzochte beleidsopties het verschil in belastingdruk tussen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden te verkleinen, belastingontwijking aan te pakken en het stelsel eenvoudiger te maken. De gemiddelde belastingdruk op loon is in Nederland 25%, tegen 17% op winst uit onderneming en 13% op AOW en pensioen.

‘Praktijk is anders’

Theoretisch klopt het vast allemaal, laten VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie aan het FD weten. Maar de praktijk is volgens de werkgeversorganisaties anders. De beide organisaties zeggen voorstellen te missen die de economie versterken, investeringen aanjagen en werkgelegenheid stimuleren. De nadruk ligt volgens hen te veel op de schatkist. De beide organisaties waarschuwen dat de belastingdruk voor burgers en bedrijven in Nederland verder omhooggaat als de ambtelijke aanbevelingen worden overgenomen.

Rem op groei

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zet het zwaarder belasten van vermogen een rem op het toekomstige groeivermogen van de economie. Het voorstel om bedrijfsopvolgingen niet langer fiscaal vriendelijk te behandelen, brengt bijvoorbeeld de continuïteit van ondernemingen in gevaar, stellen de organisaties. Hogere belasting op consumptie vinden de werkgevers evenmin een goed idee. ‘Dit kabinet heeft de beweging van arbeid naar consumptie ook gemaakt, maar wij hebben de indruk dat dit niemand echt goed bevallen is.’

