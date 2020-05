Corona | Autobranche krijgt uitstel BPM-afdracht

Importeurs van nieuwe en gebruikte auto’s krijgen vanaf het tijdvak mei de mogelijkheid uitstel van betaling aan te vragen voor de afdracht van BPM op verkochte auto’s. De maatregel is onderdeel van het noodpakket 2.0 dat de overheid vanaf juni inzet om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers te beperken.

Uitstel van het betalen van BPM wordt in juni mogelijk gemaakt voor vergunninghouders, vanaf het tijdvak mei 2020. ‘Een verzoek om uitstel van betaling van BPM is pas mogelijk als een naheffingsaanslag is opgelegd voor het tijdvak mei 2020; dat zal ongeveer half juli 2020 zijn’, aldus het ministerie van Economische Zaken. De vereniging van importeurs en fabrikanten RAI en BOVAG zijn blij met het bijzondere uitstel van betaling. ‘Dit geeft ondernemers meer financiële ademruimte in deze tijden dat de sector hard wordt getroffen door de sterke daling van autoverkopen.’ Vergunninghouders moeten de BPM normaal gesproken een maand na de verkoop van de auto afdragen aan de Belastingdienst.

Meer dan de helft minder verkopen

Het besluit van de regering komt op verzoek van beide verenigingen. RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck: ‘De Nederlandse autobranche wordt bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. De nieuwe autoverkopen zijn in april met 53% gedaald waardoor de inkomsten voor de branche zijn ingezakt en de financiële positie van veel importeurs onder druk staat.’ Volgens Bert de Kroon, voorzitter BOVAG Autodealers, geeft de maatregel ruimte in het merkkanaal voor tijdelijke afspraken over de contractuele verplichtingen over en weer. ‘Wel belangrijk om te beseffen dat uitstel geen afstel is. Het zal een keer betaald moeten worden.’