Met Fiscaal Gemak doet Macmound zijn aangiftes drie keer sneller

René Wierdsma, vennoot/eigenaar van Macmound, was voordat hij zijn eigen administratie- en belastingkantoor begon, registeraccountant bij een big four-kantoor en 6 jaar controller en CFO bij internationaal opererende ondernemingen. Hij heeft daarmee de financiële kant van de bedrijfsvoering ook vanuit ondernemersperspectief meegekregen. Problemen met diverse aangiftepakketten brachten hem uiteindelijk bij Fiscaal Gemak van Unit4 Bedrijfssoftware – de softwareleverancier waar zijn vader 40 jaar geleden voor zijn administratiekantoor al klant bij was.

Ondanks het feit dat hij praktisch is grootgebracht op het administratiekantoor van zijn vader, besluit René Wierdsma om het kantoor niet van hem over te nemen als het eenmaal zover is. Jaren later kruipt het bloed echter toch waar het niet gaan kan en besluit hij na verschillende financiële functies in het bedrijfsleven toch de stap te maken naar financiële en fiscale dienstverlening in het MKB.

‘Maar dan wel vanuit het perspectief van de ondernemer! Dus niet alleen vastleggen en controleren wat er in het verleden is gebeurd, maar vooral kijken waar ondernemingen nu staan, waar ze naar toe willen en hoe ze daar vanuit fiscaal en financieel perspectief het beste kunnen komen,’ aldus René. ‘Werken voor het MKB is gewoon heel leuk, je hebt met zoveel verschillende branches en mensen te maken. Dat houdt het afwisselend en uitdagend. Alle ondernemers hebben één ding gemeen: ze willen ontzorgd worden, zodat zij zich bezig kunnen houden met de kerntaken van hun bedrijf. Je moet hen niet vermoeien met dingen als het achterhalen van subsidies of het doen van de salarisverwerking voor hun medewerkers. En al helemaal niet met de laatste wijzigingen in belasting wet- en regelgeving. En dat is precies wat wij hen uit handen nemen met de inzet van moderne hulpmiddelen. Ik ben blij dat ik nu na wat omzwervingen ook software heb gevonden die mij goed ondersteunt bij mijn fiscale dienstverlening.’

Terug van weggeweest

‘Mijn vader was 40 jaar geleden met zijn administratiekantoor klant van Omegon, de voorloper van Unit4. Hij was een van de eersten die administratie ging voeren op een computer, een bakbeest van 200 kilo. Het zag eruit als een tafel met daarop een scherm gemonteerd. Afhankelijk van welk stuk van de software je wilde gebruiken, moest je er een floppy disk in duwen; zo’n grote van 25 bij 25cm met een halve mb aan gegevens erop. In die tijd kwam de directeur van Omegon nog gewoon een kopje thee drinken om zelf te zien of de software naar tevredenheid functioneerde. Grappig als je bedenkt dat ik uiteindelijk via een aantal omwegen toch weer bij dezelfde leverancier uitkom waar mijn vader al die jaren naar volle tevredenheid mee heeft gewerkt.’

Goedkoop is duurkoop als efficiency in het geding komt

‘Zelf heb ik jarenlang aangiftesoftware gebruikt die op mijn eigen PC draaide en dat werkte prima. Tot het moment dat de software werd omgedoopt naar een nieuwe naam. En klanten werden gemotiveerd zo snel mogelijk naar de cloud te gaan. Toen die push sterker werd en de prijs van het desktopproduct steeds hoger, ben ik om mij heen gaan kijken naar andere alternatieven. Ik kwam uit bij de veel goedkopere oplossing van een andere aanbieder.

Achteraf heb ik spijt gehad van die beslissing, omdat de performance van het systeem echt dramatisch was. Invoer van vier cijfers duurde soms wel vijftien tellen. Je werd er gewoon chagrijnig van. Al die verloren tijd kostte mij gewoon geld. In januari werd een nieuwe versie uitgerold, maar die bleek bij lange na nog niet klaar te zijn. De performance verbeterde niet, ik kon geen rapporten meer uitdraaien en het uitleverschema werd keer op keer naar achteren verschoven. Inmiddels kwam 1 april steeds dichterbij en heb ik op een gegeven moment de telefoon gepakt en Fiscaal Gemak besteld. Twee dagen later kon ik ermee aan de slag en binnen één weekend had ik het onder de knie.’

Snelle performance en professionele rapportages

‘De performance van Fiscaal Gemak is een verademing, vooral bij het ophalen en invoeren van gegevens is het verschil enorm. Ik denk dat ik mijn aangiftes nu wel drie keer zo snel kan maken. Dit draagt naast de efficiency ook bij aan het plezier dat ik heb in mijn werk. Fiscaal Gemak heeft daarnaast hele mooie templates voor rapportages. Deze kun je zonder al te veel moeite aanpassen naar je eigen huisstijl. De rapporten zien er professioneel uit en zijn ook voor onze klanten klip en klaar. Andere pakketten herhaalde bepaalde informatie meerdere keren. Dit voegt geen waarde toe voor de klant, maar je kon het er niet uithalen. Voor sommige klanten moest ik de rapportages handmatig aanpassen om het begrijpelijk te maken. Met Fiscaal Gemak zit deze informatie er standaard in.’

Simpele dingen maken een wereld van verschil

‘Groot verschil zit hem vaak in kleine dingen en bij Fiscaal Gemak begrijpen ze dat. Er is bijvoorbeeld een heel handig appje dat je kunt downloaden op je telefoon. Met die app kun je de QR-code inscannen die de Belastingdienst op de brief zet waarmee het ondernemers informeert over de aanvraag van de vooraf ingevulde belasting door de boekhouder/ administrateur. Bij de andere aangiftesoftware moest je een cijfercode invoeren die ook op de brief staat vermeld. Bij Fiscaal Gemak scan je de code met je telefoon en enkele seconden later staat het in de aangifte. Echt subliem. Een ogenschijnlijk klein detail met een grote impact op de gebruiksvriendelijkheid en efficiency.’

Persoonlijke benadering is gebleven

‘Unit4 bedrijfssoftware mag dan inmiddels zijn uitgegroeid tot een groot bedrijf, de persoonlijke aanpak uit de tijd dat mijn vader zijn kantoor had, is gebleven. De consultant van Unit4 Bedrijfssoftware die met mij meekeek voor een optimale inrichting van het systeem heeft hier twee uur de tijd voor genomen. Hij heeft mij op weg geholpen met de rapportagetemplates en daarnaast nog allerlei andere mogelijkheden van de software laten zien. Voordat wij het gesprek beëindigden, gaf hij aan vaak bij klanten te zitten, maar als ik nog wat wilde weten dan kon ik hem mailen en zou hij zo snel mogelijk terugbellen. Dat vind ik, zeker in deze tijd, echt bijzonder.’

