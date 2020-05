Corona | Voor het eerst telefonische hulp bij aangifte inkomstenbelasting 

De Belastingdienst hervat de hulp voor mensen met het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting 2019. Door corona niet op locatie, zoals gewoonlijk, maar telefonisch. In totaal ontvangen circa 12.000 mensen hierover een brief van de Belastingdienst.

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan moesten de afspraken voor hulp bij aangifte eerder worden geannuleerd. De Belastingdienst heeft de mensen daarover geïnformeerd. Alle mensen met zo’n fysieke afspraak bij de Belastingdienst hebben automatisch uitstel gekregen tot 1 september 2020, voor zover ze al niet zelf uitstel hadden aangevraagd.

Telefonische hulp

Het is nog niet bekend wanneer de hulp bij aangifte weer op normale wijze, dus op locaties in het hele land, geboden kan worden. Om mensen toch te kunnen helpen gaat de Belastingdienst nu alvast circa 12.000 mensen die een afspraak hadden gemaakt telefonisch ondersteunen bij het doen van aangifte. Daartoe is besloten na een succesvol verlopen proef. Uit die proef blijkt dat veel mensen blij zijn dat ze op deze manier geholpen konden worden. Een aantal gaf zelfs aan altijd op deze wijze geholpen te willen worden.

Eenvoudige aangiften

De telefonische hulp richt zich op mensen die vorig jaar een eenvoudige aangifte hebben gedaan die volledig overeenkwam met de vooraf ingevulde aangifte, dus zonder aanvullingen. Dit geldt voor circa een derde van de mensen met een afspraak. Zij kunnen daarom op deze manier geholpen worden. De mensen die het betreft hoeven niets te doen. De Belastingdienst neemt middels een brief contact met ze op.

Complexere aangiften

Momenteel wordt onderzocht of ook mensen met een iets complexere aangifte, bijvoorbeeld met aftrekposten, telefonisch geholpen kunnen worden. Ook hoopt de Belastingdienst alle mensen die niet telefonisch geholpen kunnen worden met hun aangifte weer zo snel mogelijk op locatie te kunnen bedienen.

Automatisch uitstel

Niet alleen de mensen die een afspraak hadden staan voor hulp bij aangifte hebben automatisch uitstel gekregen tot 1 september 2020. Dat geldt ook voor iedereen met een DigiD-machtigingscode die is uitgenodigd om aangifte te doen en nog geen aangifte heeft gedaan of zelf uitstel had aangevraagd.

Aantal aangiften

De Belastingdienst heeft tussen 1 maart en 1 mei voor de aangifte inkomstenbelasting 2019 ongeveer 9,3 miljoen aangiften binnen gekregen. Dat is nagenoeg vergelijkbaar met vorig jaar (toen: 9,5 miljoen). Meer mensen kregen uitstel: bijna 3 miljoen, tegen 2,7 miljoen tijdens de aangifteperiode vorig jaar.