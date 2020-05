‘MKB-accountants lopen grote risico’s met derdenverklaring’

John Weerdenburg, directeur van adviesgroep Auxilium, voorziet dat accountants in problemen komen bij de derdenverklaring. Die hebben MKB-bedrijven nodig als zij NOW-steun tot 125.000 euro ontvangen. Weerdenburg twijfelt of de NBA het probleem wel voldoende onderkent.

Derdenverklaring bij lagere subsidies

Bij NOW-subsidies boven 125.000 euro is een accountantsverklaring vereist. Na protesten vanuit de branche kwamen er al snel duidelijke voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen om overheidssteun te ontvangen. Bij subsidiebedragen tussen de 25 en 125 duizend euro is geen accountantsverklaring nodig maar kunnen bedrijven volstaan met een derdenverklaring. Deze mag niet alleen door accountants worden afgegeven maar ook door administratiekantoren en (fiscaal) adviseurs. Ongebruikelijk is dat niet, schrijft minister Wouter Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer: ‘De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.’

Aan lot overgelaten

En daar maakt John Weerdenburg van Auxilium zich ernstige zorgen over. ‘Over de derdenverklaring is nagenoeg niets bekend. Is dit een samenstelopdracht of toch iets anders? Het lijkt wel alsof dit geen agendapunt is voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ook de NBA hoor ik er niet over. En als ik ernaar vraag, dan krijg ik als antwoord dat ze het ook niet weten. Daarmee wordt de MKB-accountant aan zijn lot overgelaten. Met mogelijk grote gevolgen. Die loopt niet alleen aansprakelijkheidsrisico’s maar krijgt ook te maken met concurrentievervalsing.’

Gepusht te sjoemelen

Weerdenburg voorziet dat de MKB-accountant door klanten onder druk gezet gaan worden om de derdenverklaring af te geven. ‘Een van de voorwaarden voor NOW-steun is dat de omzet met meer dan 20 procent moet zijn gedaald. Voldoet een bedrijf daar niet aan en weigert de accountant zijn handtekening te zetten onder een derdenverklaring, dan kan de klant dreigen naar een ander kantoor toe te gaan. Dat mag ook een administratiekantoor zijn. Die vallen niet onder het tuchtrecht en lopen dus minder risico. Dat vind ik een vorm van concurrentievervalsing.’ Accountants worden met een toenemend aantal ‘sjoemelverzoeken’ geconfronteerd, bleek gisteren. Klanten schuiven bijvoorbeeld met het moment waarop zij factureren versturen om aan de omzetvereisten voor noodsteun te voldoen.

Accountantskamer

Weerdenburg: ‘MKB-accountants die hun poot stijf houden lopen het risico dat klanten weglopen. Omdat er niets geregeld is over de derdenverklaring kan over een paar maanden ook blijken dat kantoren te streng zijn geweest. Gaan we meemaken dat accountants niet alleen voor de Accountantskamer moeten verschijnen omdat zij te makkelijk hun handtekening hebben gezet maar ook omdat ze de derdenverklaring hebben geweigerd waardoor klanten noodsteun zijn misgelopen?’

Heeft administratiekantoor genoeg kennis?

De oplossing is volgens Weerdenburg niet dat ook voor bedragen onder de 125.000 euro een accountantsverklaring verplicht is. ‘Dit zadelt MKB-accountants op met veel extra werk dat ten koste gaat van de andere dienstverlening. Bovendien moet het kantoor dan bedrijven gaan controleren die geen klant zijn, omdat ze hun boekhouding uitbesteden aan een administratiekantoor. Het controleren van bedrijven die je niet goed kent, levert ook extra risico’s op.’ De huidige situatie is erg onbevredigend, aldus Weerdenburg. ‘Hoewel er zeker hele goede administratiekantoren zijn, vraag ik me af of een deel van die branche wel genoeg kennis in huis heeft om de derdenverklaring af te geven.’

Snel duidelijkheid

Weerdenburg pleit ervoor dat het ministerie snel met duidelijkheid over de derdenverklaring komt. Aan welke voorwaarden moeten bedrijven voldoen om voor subsidie onder de 125.000 euro in aanmerking te komen? En waar moeten accountants- en administratiekantoren precies op controleren, wat is hun taak? Weerdenburg: ‘Ik hoop dat de NBA dit agendeert in haar overleg met SZW. Of horen we achteraf dat daar niet aan is gedacht…?’ De NBA laat weten nog altijd in gesprek te zijn met het ministerie van SZW en uitkeringsinstantie UWV. Daarbij ligt de vraag op tafel wat de accountants straks precies moeten controleren om een verklaring te mogen afgeven.

Carl Roest, manager kwaliteit bij de NBA, bestrijdt het idee dat de rol van accountants beperkter wordt door de invoering van de ‘derdenverklaring’. Die mag weliswaar ook door administratiekantoren worden afgegeven, maar de meerwaarde van de accountant zit vooral in de wettelijke kwaliteitswaarborgen, aldus Roest in een interview op de nieuwssite van de NBA. ‘Het afstemmen van het belang van de klant met het publiek belang is via de wet en de beroepseed in het accountantsberoep verankerd. Iedere accountant moet zich houden aan onze gedrags- en beroepsregels en aan NOCLAR, de voorschriften bij niet-naleving van wet- en regelgeving. De derdenverklaring heeft dus een meerwaarde voor ondernemer en maatschappij, ten opzichte van een derdenverklaring van niet-accountants. Dat is ook onze positie in het lopende overleg tussen de NBA en het ministerie van SZW.’