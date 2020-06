Vraag naar accountants neemt weer toe

Het aantal openstaande vacatures is 30 procent lager dan een jaar geleden. Maar voor sommige beroepsgroepen lonkt er perspectief. Zo neemt de vraag naar accountants weer toe, blijkt uit een data-analyse van uitzendorganisatie Randstad.

Vooral hogeropgeleiden

Het zijn met name hogeropgeleiden die hun kansen op de arbeidsmarkt de komende maanden zien verbeteren. Niet alleen de vraag naar accountants neemt toe, maar ook die naar java- en front-end developers, docenten en GZ-psychologen. Op mbo-niveau groeit vooral de vraag naar supermarktmanagers, verpleegkundigen en verzorgenden. Uitzendorganisaties als Randstad zien trends op de arbeidsmarkt vaak als eerste.

Krimp vacatures enorm

Er zijn nu 5.000 openstaande vacatures, waar 60.000 in deze periode als normaal wordt gezien. Met een krimp van 65% is de daling van het aantal vacatures in de horeca het hoogst, gevolgd door de schoonmaakbranche (-50%). In administratieve beroepen zijn er 45% minder vacatures dan een jaar geleden. In zorg, bouw en ICT is de krimp relatief beperkt.

UWV verwacht ‘grote impact’

De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groot, verwacht UWV. En hoewel de krimp heel Nederland treft, worden de gevolgen in de ene regio waarschijnlijk harder gevoeld dan in de andere. Vooral in Groot-Amsterdam en Zuidoost-Nederland lijkt de arbeidsmarkt de coronacrisis te voelen. In de regio’s Groningen, Rijk van Nijmegen en Zuid-Holland Centraal is het verwachte verlies van werkgelegenheid het kleinst.

Regionale verschillen

Dit blijkt uit een analyse van UWV over de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid in 35 arbeidsmarktregio’s (pdf, 814 kB). De terugloop van werk in een regio, hangt voor een groot deel af van de aard en samenstelling van de werkgelegenheid. Regio’s met veel werknemers in de sectoren horeca en zakelijke dienstverlening (zoals uitzendbureaus) zien de werkgelegenheid harder teruglopen dan regio’s met veel werknemers in de sectoren zorg & welzijn en openbaar bestuur, waar het werk nog steeds toeneemt.

Banenkrimp Amsterdam

In de regio Amsterdam werkt 34% van alle werknemers in een sector met (zeer) grote krimp. Vooral de sectoren horeca, cultuur en sport & recreatie hebben een groot aandeel in de totale werkgelegenheid. Juist in deze sectoren gingen bij veel bedrijven de deuren dicht en werden activiteiten en evenementen afgelast. Daarnaast kreeg de regio Amsterdam te maken met het bijna volledig stilvallen van de luchtvaart, wat zijn weerslag heeft op de werkgelegenheid bij Schiphol.

Flexibele contracten

Ook in Zuidoost-Nederland zijn regio’s waar veel mensen werkzaam zijn in getroffen sectoren. Met name in de regio’s Zuidoost Brabant, Helmond-De Peel en Noord- en Midden-Limburg, werken veel mensen in de krimpsectoren metaal en technologische industrie (onder andere de auto-industrie), horeca en detailhandel non food. Wat alle regio’s met zeer grote banenkrimp bovendien gemeen hebben, is dat veel werknemers flexibele contracten hebben. Mensen met een flexibel contract verliezen over het algemeen eerder hun baan.

Groeisectoren

Er zijn sectoren die nog steeds groeien. Het werk neemt toe in de zorg & welzijn, het openbaar bestuur en de post- en koeriersbranche (door de toegenomen online verkopen). In Nederland is 23% van de werknemers werkzaam in een sector waar voor 2020 banengroei wordt verwacht (tegenover 32% werkzaam in sectoren met (zeer) grote krimp). In Groningen werken relatief veel mensen in een van de drie sectoren waar nog groei te verwachten is. Dat heeft een dempende werking op het totale banenverlies. Hetzelfde geldt voor andere regio’s met veel werknemers in groeisectoren, zoals Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, Zuid-Holland Centraal en Rijk van Nijmegen.

Bron: BNR, UWV