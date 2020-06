Vorig jaar 1,2 miljard euro voordeel behaald uit WBSO-regeling

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven – waarvan 97% MKB – haalden afgelopen jaar een voordeel van totaal 1,2 miljard euro uit de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dat blijkt uit de jaarrapportage 2019 die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) donderdag heeft gepubliceerd. Via de WBSO kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten.

2019 in cijfers

Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. In 2019 kende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de WBSO namens het ministerie van EZK uitvoert, ruim 120.000 R&D-projecten toe. De regeling ondersteunde daarmee zo’n 85.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Het overgrote deel (96%) van de projecten bestaat uit ontwikkelingstrajecten voor een nieuw product, productieproces of software. De overige projecten betreffen technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over de WBSO is te vinden via www.rvo.nl/wbso.