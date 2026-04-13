Private equity kiest in Nederland vaker controle boven rendement

Nederlandse private-equityhuizen kiezen voor controle en mijden financieringsrisico’s. Mede daardoor boeken zij bij een exit gemiddeld minder rendement dan hun collega’s in de rest van de wereld.

Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Forvis Mazars onder 800 respondenten. Daarnaast is er voor de Nederlandse markt een verdiepend onderzoek uitgevoerd. 84% van de Nederlandse private-equityhuizen labelt zichzelf als ‘actieve investeerder’. Ze hebben vooral interesse in technologie, media & telecom (64%) en financiële dienstverlening (62%). Volgens Forvis Mazars hanteren Nederlandse investeerders een zogeheten entry leverage van 42%: overnames worden voor bijna de helft gefinancierd met vreemd geld.

Lager rendement

Volgens het onderzoek is het cumulatieve rendement dat uiteindelijk wordt geboekt als een deelneming wordt verkocht, in Nederland gemiddeld lager dan in de rest van de wereld. Bij een ‘exit’ noteren private-equitypartijen in ons land in 36% van de gevallen een rendement van minimaal 20%, terwijl dat wereldwijd bij 50% van de exits het geval is. In Nederland realiseert het merendeel van de exits (56%) een rendement van tussen de 10 en 20%.

Vanwege de onzekere internationale marktomstandigheden concentreren Nederlandse private-equityhuizen zich op factoren als bewuste controle via meerderheidsbelangen en actief eigenaarschap. Ook kiezen ze voor een terughoudende financieringsstructuur bij de start. Verder richten investeerders zich op een combinatie van organische groei en gerichte buy‑and‑build-strategieën, bij voorkeur dichtbij huis. “De achterliggende gedachte is helder: wie de belangrijkste knoppen in eigen hand houdt, kan sneller en consistenter sturen.”

Meer zelf aan het roer

De keerzijde is dat het rendement op korte termijn achterblijft, maar de kansen op een beter rendement op langere termijn nemen dan toe. “In de praktijk betekent dit: eerst de basis op orde (team, KPI’s en operatie), dan versnellen met gerichte add‑ons en commerciële initiatieven en pas opschalen in financiering wanneer de prestaties dat toelaten. In een volatiele markt is dit een robuuste strategie: minder afhankelijk van externe wind, meer zelf aan het roer.”

Nederlandse private-equityhuizen laten zich volgens de onderzoekers typeren als actief, controlerend en zorgvuldig in hun risicokeuzes. “In de kern lijken Nederlandse partijen op hun mondiale peers: ze geven de voorkeur aan growth capital en kiezen voor een actieve rol in hun portfoliobedrijven.” Ze verschillen wel op het gebied van controle en risico. “Nederlandse partijen leggen sterker de nadruk op leveraged buyouts (LBO’s) en meerderheidsaandeelhouderschap.”

Bewust kiezen voor een buffer

Dat Nederlandse investeerders wat terughoudender zijn met het aantrekken van vreemd vermogen bij de start van een deal, is vooral het gevolg van het bewust kiezen voor een buffer tegen marktomstandigheden, aldus Forvis Mazars. De voorkeur ligt sterk bij meerderheidsbelangen (70%) en een actieve rol in het management (84%). De meeste respondenten hebben 11 tot 20 bedrijven in portefeuille. De meerderheid prefereert waarderingen van meer dan € 100 miljoen, maar de meeste deelnemingen betreffen bedrijven onder de € 50 miljoen. Deelnemingen worden meestal 5 tot 7 jaar aangehouden. 82% van de private-equityhuizen investeert in Nederland. Duitsland (44%) is de grootste buitenlandse markt, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (28%) en Frankrijk (26%).

Geopolitiek vaker remmende factor

Nederlandse partijen noemen vaker dan gemiddeld de geopolitieke onzekerheid als remmende externe factor. “Een mogelijke verklaring is dat de Nederlandse economie relatief open en internationaal georiënteerd is, waardoor geopolitieke ontwikkelingen sneller kunnen doorwerken. Dat kan meewegen in de strategie van Nederlandse private-equityhuizen waarbij zij vaker kiezen voor meer controle over value drivers en minder afhankelijkheid van externe volatiliteit.”

Achterblijvende prestaties worden vaak veroorzaakt door de marktsituatie, operationele tekortkomingen en een suboptimale strategie. Fondsen proberen dat te ondervangen met een zorgvuldige samenstelling van het managementteam, strakke KPI’s en managementrapportages en externe support bij verbetertrajecten. “Deze aanpak sluit aan op het Nederlandse accent op meerderheidscontrole en actief eigenaarschap.”