Weekers: ‘Top Belastingdienst stelselmatig niet geïnformeerd’

Tijdens zijn verhoor voor de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag schetste oud-staatssecretaris Frans Weekers een ontluisterend beeld van de Belastingdienst. Medewerkers zouden informatie achterhouden voor de top.

Leemlaag

VVD’er Weekers was als staatssecretaris verantwoordelijk voor de Belastingdienst van 2010 tot 2014. Hij moest aftreden nadat fouten in de ICT ertoe hadden geleid dat de bankgegevens van 100.000 burgers ‘kwijt waren geraakt in de kelders van het systeem’. Medewerkers hadden hem en de directeur-generaal moeten vertellen dat de ICT beroerd functioneerde. Maar dat gebeurde niet. ‘Waar ik last van heb gehad en mijn opvolgers ook, ook de huidige staatssecretaris, is dat niet alle informatie snel genoeg naar boven komt. Dat blijft ergens hangen in een of andere leemlaag’, aldus Weekers.

Houtje touwtje

Systemen waarmee toeslagen moesten worden verwerkt waren volgens de oud-bewindspersoon ‘houtje touwtje’ en de dienst kreeg in het regeerakkoord van Rutte I ook nog een ‘zeer forse bezuinigings- en hervormingsinspanning’ voor de kiezen. Het toeslagenstelsel zelf was ook problematisch doordat in het voorschotsysteem de zelfredzaamheid van de burgers werd overschat. ‘Een derde werd goed aangevraagd, een derde vroeg te weinig en een derde vroeg te veel aan, wat weer teruggevorderd moest worden. Er stond voor €1 mrd aan terugvorderingen uit’, aldus Weekers.

Wiebes wist van niets

Minister Wiebes (EZ), die van 2014 tot 2017 over de Belastingdienst ging, kwam na Weekers aan het woord. Hij zei destijds niet te hebben geweten dat ambtenaren grote moeite hadden met de harde aanpak van ouders die van fraude met toeslagen werden verdacht. Verschillende ambtenaren verklaarden vorige week onder ede dat zij hun zorgen over het systeem vaak hebben aangekaart bij de politieke top. Dat zou zelfs wekelijks zijn gebeurd maar Wiebes kan zich daar niets van herinneren.