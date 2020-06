Jortt breidt uit met realtime inzicht bedrijfstransacties

Boekhoudsoftware-ontwikkelaar Jortt gaat Account Information Services (AIS) leveren. Daartoe is een overeenkomst gesloten met Yolt Technology Services, die een software-interface (API) levert.

Jortt heeft recentelijk een PSD2-licentie van DNB ontvangen. Met de aanpassing kan de boekhoudsoftware automatisch bedrijfstransacties en -saldi inlezen. ‘De bankrekeninginformatiediensten van YTS zorgen ervoor dat de 40.000 gebruikers niet meer steeds MT-940- of CSV-files van hun bank hoeven te downloaden om te uploaden.’ Gebruikers kunnen daarmee realtime inzicht krijgen in hun bedrijfsfinanciën. ‘Dankzij de API van YTS hoeft Jortt niet zelf verbindingen met alle banken te bouwen en te onderhouden. Daarbij wordt alle informatie in een eenvoudig en gestandaardiseerd format gestuurd. We willen boekhouden compleet transformeren, zodat het voldoet aan de hoge eisen van de ondernemer van vandaag en morgen. De open-bankingservices van YTS matchen die ambitie volledig.’