Tevreden klanten én tevreden werknemers: hoe doe je dat?

Frans-Jan Reijtenbagh, directeur van Reijtenbagh Administratie & Advies, nam een beslissing die niet eenvoudig was, maar wel de juiste bleek te zijn. In hun zoektocht naar manieren om te groeien, besloten zij volledig over te stappen naar een geautomatiseerde boekhoudsoftware. En zo’n verandering van processen? Dat bracht Reijtenbagh een hoop voordelen.