Coronacrisis overtreft kredietcrisis, 36% meer faillissementen

Kredieverzekeraar Coface denkt dat de recessie in 2020 heviger wordt dan die in 2009. Dat uit zich onder meer in 36% meer faillissementen. Voor het eerst in 20 jaar gaat het landenrisico van Nederland van A1 naar A2.

Geen snel herstel

Coface voorziet een daling van 4,4% van het mondiale BBP. Ondanks het verwachte herstel in 2021 (+ 5,1%) blijft het BBP in de Verenigde Staten, de Eurozone, Japan en het Verenigd Koninkrijk 2 tot 5 punten lager dan in 2019. Het uitblijven van een snel herstel is te wijten aan de aanhoudende onzekerheid over het verloop van de pandemie. Dit kan leiden tot een toename van besparingen bij huishoudens en bedrijven, en annuleringen van investeringen. Daarnaast kampen sommige sectoren met onherstelbare productieverliezen (met name service-activiteiten en grondstoffen die gebruikt worden als brandstof).

Stabilisatie

Maatregelen van centrale banken hebben sinds april bijgedragen aan de stabilisatie van financiële markten. Dit is met name het geval in landen (voornamelijk West-Europa) die, door hun schuld te vergroten, bijdragen aan het op peil houden van de productiecapaciteit van bedrijven. Deze maatregelen zorgen deels slechts voor uitstel van aanpassingen op de arbeidsmarkt en van cashflowproblemen van bedrijven. Vergeleken met 2019 neemt wereldwijd het aantal bedrijfsfaillissementen tussen nu en 2021 met een derde toe. Naast transport verzwakt de pandemie ook de sectoren die vorig jaar al kwetsbaar waren: auto-industrie, metaalindustrie, detailhandel, textielindustrie en kledinghandel.

Veel faillissementen

Coface verwacht dat het aantal bedrijfsfaillissementen in Nederland met 36% toeneemt in 2020 en 2021 vergeleken met 2019. Dat is minder dan in de Verenigde Staten (+43%) en het Verenigd Koninkrijk (+37%), maar meer dan Japan (+24%), Frankrijk (+21%) en Duitsland (+12%). Veel opkomende economieën (+44% in Brazilië, +50% in Turkije) zullen ook worden getroffen door de economische gevolgen van de lockdown-maatregelen. Deze landen kampen daarnaast met een daling van inkomsten uit toerisme, minder afdrachten van werknemers in het buitenland en dalende inkomsten vanwege de gedaalde prijzen voor gewonnen grondstoffen.

Zwakke sectoren

Naast transport verzwakt de pandemie ook de sectoren die vorig jaar al kwetsbaar waren: auto-industrie, metaalindustrie, detailhandel, textielindustrie en kledinghandel. De sterke stijging van het aantal faillissementen weerspiegelt een toename van het kredietrisico op korte termijn (6 tot 12 maanden). Het verhoogde landenrisico, zoals vastgesteld door Coface op basis van macro-economische, financiële en micro-economische cijfers, is goed terug te zien in de aanpassing van 71 landenrisico’s; iets meer dan 40% van de economieën die wereldwijd beoordeeld worden. Het landenrisico van Nederland wordt verhoogd van A1 naar A2, en voor het eerst in 20 jaar wordt het landenrisico voor Duitsland verhoogd van A2 naar A3.

Landenrisico omhoog

Wat sectorrisicobeoordelingen betreft, in de 28 door Coface beoordeelde landen zijn ongeveer 40% van de 13 bedrijfssectoren (die 88% van het wereldwijde BBP vertegenwoordigen) afgewaardeerd. Het is niet verwonderlijk dat transport in het huidige tijdperk de zwaarst getroffen sector is, gevolgd door de auto-industrie en de detailhandel, die vorig jaar al een zwakke positie hadden. Aan de andere kant van het spectrum zijn geneesmiddelen en, in mindere mate, agro-food en ICT het meest veerkrachtig.