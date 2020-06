Schriftelijke toetsen RA: hoe je als student goed beslagen ten ijs komt

Wanneer de toetsen in het kader van de RA-opleiding er weer aan komen is het als student(e) belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. Ervaren docent Eric Mantelaers RA legt uit hoe dat in de praktijk werkt.

In dit mini-college vertelt Eric Mantelaers over de niet-inhoudelijke kant van schriftelijke toetsen, in het kader van de RA-opleiding. Aan het einde van dit filmpje presenteert hij een conceptueel framework, waarin hij ingaat op de impact op de slagingskans van enerzijds de inhoudelijke input en anderzijds de input op het vlak van taal en structuur. Ter ondersteuning maakt hij gebruik van een aantal in het verleden afgenomen theoretisch tentamens Financial Auditing, te weten de cases Fitness BV en Steelworks.