CRM voor accountants: Optioneel of onmisbaar?

Is een CRM een luxe of een must-have voor accountantskantoren? Een belangrijke afweging om te maken, zeker als je weet wat de voordelen zijn van deze software.

Met een CRM voor accountancy kun je efficiënter werken zonder tijd- en werkdruk in piekperiodes, maar ook geautomatiseerde herinneringen versturen én profiteren van schaalbaarheid.

Dat betekent groeien zonder direct extra personeel aan te nemen. Een CRM is ook relevant om eventuele risico’s te voorkomen. Zoals inefficiënte tijdsbesteding, verslechterde klantrelaties of stress en werkdruk tijdens piekperiodes. Kortom, is een CRM optioneel of onmisbaar voor middelgrote accountantskantoren? Je leest er alles over in deze blog.

Wat is CRM en waarom is het relevant voor accountantskantoren?

De afkorting CRM staat voor Customer Relationship Management. Deze software zorgt ervoor dat je alle communicatie en interacties met klanten tot in de puntjes kunt stroomlijnen. Zoals het behalen van deadlines door een perfecte controle over projecten, het onderhouden van transparante communicatie en het doeltreffend beheren van klantgegevens en interacties.

Klantinteracties stroomlijnen

Beheer van klantgegevens

Realtime inzicht in belangrijke data

Voldoen aan wet- en regelgeving

Een alles-in-één CRM voor accountancy biedt naast relatiebeheer ook urenregistratie, facturatie, rapportage en documentmanagement. De software is ook relevant omdat het een realtime inzicht biedt in de productiviteit en data verzamelt in een persoonlijk dashboard. Zo kun je voldoen aan de wet- en regelgeving én kwaliteitscontroles. Deze totaaloplossing is dus precies wat jouw accountantskantoor nodig heeft om de workflow te verbeteren.

De verschuiving van compliance naar adviesgericht werken

Accountants zijn tegenwoordig méér dan alleen professionals die toezien op compliance en zorg dragen voor administratieve taken. Als accountantskantoor betreed je steeds vaker het pad van adviesgericht werken. Adviesdiensten zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit het takenpakket. Klanten verwachten namelijk steeds vaker goed strategisch financieel advies.

Professioneel als jouw accountantskantoor is, verschuif je mee van compliance naar adviesgericht werken. Met een CRM voor accountancy doe je dat gestroomlijnd. Je profiteert van gestructureerde klantinteracties, kunt advieskansen beter opvolgen én houdt een stevige grip op budgetbewaking. Daarnaast zorgt de alles-in-één oplossing voor controle over projecten en kun je de declarabiliteit van medewerkers in de gaten houden.

Specifieke uitdagingen van middelgrote accountantskantoren

Middelgrote accountantskantoren met 5 tot 30 medewerkers hebben te maken met specifieke uitdagingen. Zoals het kunnen voldoen aan de regelgeving, het behalen van deadlines en efficiënt werken tijdens piekperiodes. Ook de schaalbaarheid en effectieve samenwerkingen kunnen uitdagend zijn. Zo kan een CRM voor accountancy helpen:

Tijdsdruk en werkdruk

Als middelgroot accountants- of advieskantoor wil je altijd efficiënt kunnen werken. Zeker tijdens piekperiodes. Je wilt geen kostbare tijd verliezen door het zoeken naar belangrijke informatie. Bijvoorbeeld over projecten, klanten of de wet- en regelgeving. Een CRM biedt een overzichtelijk dashboard met alle benodigde informatie. Dat betekent efficiënt werken.

Schaalbaarheid

Je wilt groeien, maar voelt niet direct de behoefte om direct extra personeel aan te nemen. Hoeft ook niet! Een CRM zorgt tevens voor een uitstekende schaalbaarheid. Onder andere omdat je verschillende taken en processen kunt standaardiseren en automatiseren.

Communicatie en samenwerking

Ook de samenwerking van teams en de onderlinge communicatie kan voor uitdagingen zorgen binnen een middelgroot accountantskantoor. Denk maar eens aan het verliezen van waardevolle informatie over een relatie, een project of de regelgeving binnen teams. Een CRM verzamelt alle data op één plek. Deze digitalisering voorkomt ook fouten.

Regelgeving en deadlines

Compliancegericht werken en deadlines halen is uitdagend, maar wel ontzettend belangrijk voor accountantskantoren. Dit zorgt namelijk voor tevreden relaties en klantloyaliteit. Met een CRM voor accountancy kun je gebruik maken van geautomatiseerde herinneringen. Zo kan het passeren van een deadline worden voorkomen en wordt de regelgeving gevolgd.

Praktische gevolgen van het ontbreken van een CRM

De gevolgen van het ontbreken van een CRM-oplossing zie je mogelijk direct terug op de werkvloer. Denk maar eens aan medewerkers die te lang bezig zijn met het opzoeken van specifieke klantinformatie, het ontbreken van proactieve communicatie met de klant of stress tijdens piekperiodes. Een dalende omzet of verlies is ook één van de praktische gevolgen.

Inefficiënte tijdsbesteding: het ontbreken van een CRM zie je direct terug aan hoe de werktijd wordt besteed. Vaak zoeken medewerkers te lang naar klantinformatie.

het ontbreken van een CRM zie je direct terug aan hoe de werktijd wordt besteed. Vaak zoeken medewerkers te lang naar klantinformatie. Verlies van omzet: omdat medewerkers te lang bezig zijn met irrelevante taken, kun je ook te maken krijgen met een dalende omzet of verlies. Bijvoorbeeld omdat je geen gestructureerd opvolgsysteem voor advieskansen hebt, of geen gebruik kunt maken van een gestructureerd inzicht in klantprojecten door het ontbreken van een CRM.

omdat medewerkers te lang bezig zijn met irrelevante taken, kun je ook te maken krijgen met een dalende omzet of verlies. Bijvoorbeeld omdat je geen gestructureerd opvolgsysteem voor advieskansen hebt, of geen gebruik kunt maken van een gestructureerd inzicht in klantprojecten door het ontbreken van een CRM. Slechtere klantrelaties: iets wat je als middelgroot accountant- of advieskantoor écht wilt voorkomen is verslechterde klantenrelaties door het ontbreken van een CRM. Deze software draagt bij aan proactieve communicatie, wat ontzettend belangrijk is voor duurzame klantrelaties. Sterker nog, er zijn verschillende onderzoeken die aantonen dat bedrijven hun klantloyaliteit met 15% kunnen verhogen als klantrelaties prioriteit zijn.

Waarom? Simpelweg omdat loyale klanten een hogere customer lifetime value hebben, omdat ze minder snel overstappen naar de concurrent. Als accountantskantoor weet je dat er voor het opbouwen van langdurige klantrelaties meer nodig is dan cijfers alleen.

Een goede klantloyaliteit vraagt om persoonlijke aandacht en op maat gemaakte communicatie. Juist hier liggen kansen voor jouw accountantskantoor. Want in een wereld waar automatisering en AI steeds meer centraal staan, is het een logisch gevolg dat persoonlijke aandacht geleidelijk steeds meer naar de achtergrond verdwijnt.

Meer stress tijdens piekperiodes: het ontbreken van een CRM merk je zeker tijdens piekperiodes. Er ontstaat een hoge werkdruk en stress omdat het overzicht ontbreekt. Dat zorgt ervoor dat taken niet helder zijn en deadlines niet worden gehaald. Er ontstaat last-minutechaos wat ten koste gaat van de snelheid en de kwaliteit in dienstverlening.

Conclusie: Is CRM een must of niet?

Een CRM is zeker een must voor middelgrote accountantskantoren met 5 tot 30 medewerkers. De CRM-oplossing van Radar360 biedt een alles-in-één platform om werkprocessen te stroomlijnen, klantrelaties te verbeteren en te kunnen voldoen aan de strenge regelgeving en kwaliteitscontroles. Zo kun je werkdruk, slechte klantrelaties en verlies van omzet voorkomen. Door deze digitalisering ben je als accountantskantoor voorbereid op de verschuiving naar adviesgericht werken, maar ook op de toekomst.

Wil je weten of een CRM optioneel of onmisbaar is voor jouw accountantskantoor? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demo van onze geïntegreerde oplossing.