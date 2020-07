Tweede Kamer wil ombudsman voor fiscale zaken

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een voorstel van CDA’er Evert-Jan Slootweg om een ombudsman voor belastingzaken in te stellen. Zo’n ombudsman zou mensen kunnen bijstaan die verstrikt raken in het web van toeslagen of bijvoorbeeld uitstel van betaling van de Belastingdienst willen krijgen.

“De enorme ingewikkeldheid van ons systeem weerhoudt mensen gebruik te maken van toeslagen waar ze recht op hebben”, zegt initiatiefnemer CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg tegen RTL. “Tegelijkertijd kennen we allemaal de afschrikwekkende verhalen zoals bij de toeslagenaffaire en hoge naheffingen.”

Herwinnen van vertrouwen

Slootweg denkt dat het aanstellen van een fiscale ombudsman na de toeslagenaffaire een eerste stap kan zijn in het herwinnen van vertrouwen. Mensen die verstrikt zijn geraakt “in het web van toeslagen kunnen nu eigenlijk nergens terecht voor goede inhoudelijke hulp en krijgen bij de Belastingdienst weinig gehoor”, zegt de CDA’er. Het plan krijgt steun van een Kamermeerderheid van in elk geval VVD, D66, PvdA, SP en GroenLinks. Het lijkt de partijen beter om een afzonderlijke specialist aan te stellen dan om Nationale ombudsman Reinier van Zutphen met extra taken te belasten.

Bron: RTL/ANP/AV