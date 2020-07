Wetsvoorstel excessief lenen opnieuw onder vuur

Het wetsvoorstel excessief lenen uit de eigen vennootschap dat onlangs is ingediend bij de Tweede Kamer ligt opnieuw onder vuur. Nadat eerder al de Raad van State adviseerde om het voorstel niet bij de Kamer in te dienen is nu ook emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens zeer kritisch.

Stevens vindt net als de RvS dat het huidige voorstel niet zou moeten worden doorgezet. De Belastingdienst krijgt daardoor meer in plaats van minder werk, voorspelt hij in het FD. Vanaf 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming. Zij mogen vanaf dan nog tot 500.000 euro lenen, met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. Volgens Stevens onderschat staatssecretaris Vijlbrief echter de hoeveelheid werk die op de fiscus afkomt als er op dat maximum van 500.000 euro moet worden gehandhaafd.

Huidige regels handhaven

De nadelen van de arbitraire grens en de energie die nodig is voor nieuwe wetsinterpretatie wegen volgens hem zwaarder dan de bezwaren tegen huidige regels voor onzakelijke leningen. Hij stelt daarom voor het wetsvoorstel van tafel te halen en meer capaciteit vrij te maken om de bestaande regels beter te handhaven.

