Subsidiepot elektrische auto na 1 dag al bijna voor de helft leeg

De subsidiepot voor particulieren die een volledig elektrische auto willen aanschaffen is na één dag al voor 44 procent leeg.

4000 euro

Het per 1 juli beschikbaar gestelde bedrag voor de aanschaf van een nieuwe volledig elektrische auto stond op 10 miljoen euro, waar op woensdag aan het einde van de middag zat er nog 5,58 miljoen euro in de pot. Dit zegt iets over het aantal gekochte elektrische auto’s vanaf 4 juni: de regeling geldt met terugwerkende kracht. Particulieren kunnen 4.000 euro subsidie krijgen als zij een volledig elektrische nieuwe auto aanschaffen. Deze regeling is veel populairder dan de subsidie (2000 euro) voor gebruikte elektrische auto’s. Van de beschikbare 7,2 miljoen euro was woensdag 572.000 euro aangevraagd (8%). Voor 2021 wordt de subsidiepot weer aangevuld, maar dan met 27,9 miljoen euro. Aanvragen die dit jaar binnenkomen nadat het jaarbudget verbruikt is, worden doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar.

Welke elektrische personenauto’s?

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet de elektrische personenauto voldoen aan de volgende voorwaarden:

Een 100% elektrische personenauto met een actieradius* van minimaal 120 kilometer.

De catalogusprijs* (oorspronkelijke nieuwprijs) is niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.

De auto is als elektrische personenauto geproduceerd en mag niet zijn omgebouwd tot elektrische auto.

Autolijst SEPP 2020

Op de Autolijst SEPP 2020 staan merken, modellen (handelsbenamingen) en typen elektrische personenauto’s waarvan bij RVO bekend is dat ze in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de auto voldoet aan de voorwaarden. De hoogte van de geregistreerde catalogusprijs in het kentekenregister van RDW, bepaalt of de auto valt binnen de bandbreedte van de subsidieregeling. RVO controleert bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan