Europese Commissie daagt Nederland voor Europees Hof om vierde anti-witwasrichtlijn

De Eerste Kamer heeft net het wetsvoorstel UBO-register aangenomen, maar toch wordt Nederland door de Europese Commissie voor het Europese Hof van Justitie gedaagd omdat de vierde antiwitwasrichtlijn niet volledig in nationaal recht is omgezet. De EC verzoekt het Hof om financiële sancties tegen Nederland. Alle lidstaten moesten de regels van de vierde antiwitwasrichtlijn uiterlijk op 26 juni 2017 ten uitvoer leggen. Nederland is niet het enige land waartegen de Commissie stappen onderneemt, bij Oostenrijk, België wordt hetzelfde gedaan.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie: “Wij beschikken over robuuste EU-regels maar deze moeten consequent en efficiënt worden toegepast. We zullen ervoor zorgen dat iedereen in de particuliere en in de publieke sector de regels strikt toepast. We hebben een groot aantal inbreukprocedures ingeleid om de volledige omzetting en toepassing van onze regels te waarborgen.”

Onvolledige omzetting

Na een beoordeling van de maatregelen die deze lidstaten hebben meegedeeld, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de richtlijn niet volledig is omgezet in nationaal recht. De onvolledige omzetting heeft betrekking op de wetgeving inzake weddenschappen en kansspelen (Oostenrijk), de mechanismen waarmee de financiële inlichtingeneenheden documenten en informatie uitwisselen (België) en de te verstrekken informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Nederland).

Achtergrond

Alle lidstaten moesten de regels van de vierde antiwitwasrichtlijn uiterlijk op 26 juni 2017 ten uitvoer leggen. Na deze termijn heeft de Commissie inbreukprocedures tegen alle lidstaten ingeleid aangezien geen enkele de volledige omzetting van de richtlijn had meegedeeld. Er lopen inbreukprocedures wegens onvolledige omzetting tegen acht lidstaten: drie lidstaten hebben een met redenen omkleed advies ontvangen, bij het Hof zijn procedures tegen twee lidstaten aanhangig en vandaag heeft de Commissie besloten nog drie lidstaten voor het Hof te dagen.

Bron: EC