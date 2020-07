Aantal WOZ-bezwaren in 2020 gestegen

Als gevolg van de stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen hebben gemeenten dit jaar meer bezwaren ontvangen tegen de WOZ-waarde, meldt de Waarderingskamer. Eigenaren en huurders van woningen laten zich steeds vaker ondersteunen door een dienstverlener die werkt op basis van no cure no pay.

De gemiddelde woning heeft dit jaar een 8,6% hogere WOZ-waarde dan vorig jaar. Het percentage woningen onder bezwaar is opgelopen tot 2,4 (vorig jaar op hetzelfde moment 2,1%) Ruim 97,5% van de WOZ-waarden van woningen wordt niet ter discussie gesteld. Vorig jaar heeft 40% van de bezwaren geleid tot een aanpassing van de WOZ-waarde. Dit percentage is de afgelopen jaren gedaald. Dit betekent dat een steeds kleiner deel van de belanghebbenden die bezwaar maken tegen de WOZ-waarde (geheel of gedeeltelijk) in het gelijk gesteld wordt.

No cure no pay

Het blijkt dat eigenaren en huurders van woningen, maar ook eigenaren en huurders van andere onroerende zaken zich bij het maken van een WOZ-bezwaar steeds vaker laten ondersteunen door een dienstverlener die werkt op basis van no cure no pay. Inmiddels is dit jaar ruim 40% van de WOZ-bezwaren ingediend door een gemachtigde die werkt op basis van no cure no pay. De dienstverlening van deze bedrijven is voor de belanghebbenden “gratis”, maar zoals uit de cijfers blijkt hebben gemeenten vorig jaar gezamenlijk aan deze bedrijven ongeveer € 12 miljoen betaald voor hun dienstverlening.

Staat van de WOZ 2020

De Waarderingskamer voorziet de staatssecretaris van Financiën jaarlijks van een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De cijfers uit deze Staat van de WOZ 2020 (pdf) ontleent de Waarderingskamer aan de opgaven van gemeenten en de samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen. Daarnaast wordt in de Staat van de WOZ 2020 ingegaan op een aantal thema’s en actualiteiten.

Bron: Waarderingskamer