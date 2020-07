Gemeenten kunnen straks hoogte parkeerheffing afhankelijk maken van uitstoot auto

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat het voor gemeenten mogelijk maakt parkeertarieven afhankelijk te maken van de hoeveelheid uitgestoten uitlaatgassen van een voertuig, met als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente. De differentiatie kan worden toegepast op tarieven voor parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken.

Instrument gemeenten

Het wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet zodat het mogelijk wordt voor gemeenten om in het kader van differentiatie in parkeertarieven een lager tarief te kunnen vaststellen voor emissieloze voertuigen ten opzichte van niet-emissieloze voertuigen. Hiermee wordt volgens het kabinet invulling gegeven aan het regeerakkoord, waarbij is overeengekomen dat door het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s gemeenten een instrument krijgen om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren.

Nut en noodzaak en gebruik van fiscale regelgeving voor niet-fiscale doeleinden

Het nut en de noodzaak van het wetsvoorstel zijn niet goed onderbouwd, vindt de Raad van State. Er blijkt onvoldoende uit dat de maatregel bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit, stelt het adviesorgaan in haar advies bij het wetsvoorstel. Verder zet het wetsvoorstel belastingregelgeving in voor niet-fiscale doeleinden. Dat maakt de regelgeving en de uitvoering daarvan complexer, verwacht de RvS. Het adviesorgaan adviseert daarom met een meer uitgebreide toelichting bij het wetsvoorstel te komen.

Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig