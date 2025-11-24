Den Haag riskeert miljoenenstrop door blunder met parkeerbelasting

Daardoor gaat er een streep door in elk geval drie parkeerbonnen. Besluiten van een gemeente moeten integraal in het gemeenteblad worden gepubliceerd. Dat heeft Den Haag weliswaar gedaan, maar de bijlage die onlosmakelijk daarbij hoort, was niet openbaar gemaakt. Die bijlage bevat de concrete aanwijzing van (onder meer) alle straten en tijdstippen waarop betaald parkeren geldt. “Nu deze bijlage niet in het gemeenteblad is gepubliceerd, is niet voldaan aan de wettelijke bekendmakingsvoorschriften. Dat de bijlage wel elders op het internet is gepubliceerd, maakt dit niet anders”, vindt het hof.

Als gevolg hiervan is de bijlage volgens het hof niet in werking getreden en heeft zich geen belastbaar feit voor de parkeerbelasting voorgedaan. Daarom heeft het hof de naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd.

Ook betalende parkeerders kunnen claimen

Het gaat om een verordening die op 1 januari 2022 in werking is getreden. Drie mensen die in 2023 op de bon waren geslingerd wegens parkeren zonder te betalen, hebben daar nu met succes bezwaar tegen gemaakt bij het hof. De weg lijkt daarmee vrij voor veel meer bezwaren van mensen die vanaf 2022 een parkeerboete hebben gekregen. Maar volgens Indy Rissema, die met zijn bedrijf de drie mensen bijstond, heeft de uitspraak veel verder reikende gevolgen: “Dit raakt niet alleen mensen die een parkeerbon hebben gekregen, maar mogelijk ook iedereen die de afgelopen jaren wél heeft betaald. Voor die betalingen is nooit een juridische basis geweest en die kunnen mogelijk worden teruggevorderd.”

Rissema overweegt een collectieve claim bij de gemeente en die zou in de miljoenen kunnen lopen.