Markus Braun (Wirecard) verder in het nauw

De voormalige topman van Wirecard Markus Braun komt verder in het nauw. De Duitse beurswaakhond verdenkt hem van handel met voorkennis. De Financial Times meldt dat Braun in januari €35 mln heeft geleend van Wirecard Bank, de bankdochter van het betalingsbedrijf. Braun heeft de lening in maart terugbetaald.

Geen kernactiviteit

De banktransactie is opmerkelijk omdat Wirecard Bank gespecialiseerd is in het afwikkelen van creditcardbetalingen. Kredietverlening aan vermogende particulieren of bedrijven behoort niet tot de kernactiviteit van de bank. Braun besloot in januari bij Wirecard Bank geld te lenen nadat Deutsche Bank niet akkoord ging met het herfinancieren van een drie jaar oude lening van €150 mln. Voor deze lening had Braun een substantieel deel van zijn aandelen verpand. Braun ging de lening bij Wirecard Bank aan om de gedwongen verkoop van aandelen door zijn bank te voorkomen, zegt zijn advocaat tegen de Financial Times. De Wirecard Bank berekende Braun volgens de advocaat een jaarlijkse rente van 12,55%. Braun ging er volgens de raadsman vanuit dat hij conform de regels heeft gehandeld. Eerder werd bekend dat Braun bij de lokale Oldenburgische Landesbank een grote lening van €120 mln was aangegaan met eveneens zijn aandelenbelang als onderpand. De Oostenrijker was met 7% de grootste aandeelhouder van Wirecard. Op papier was zijn belang €1 mrd waard. Toen de beurskoers instortte eiste de bank het onderpand op. Braun werd vorige maand gearresteerd als verdachte van boekhoudfraude en misleiding van beleggers. Na de betaling van €5 mln aan borg kwam hij weer op vrije voeten.

Voorkennis

De Duitse beurswaakhond Bafin meldt dat er een onderzoek loopt naar handel met voorkennis door Braun. Die zou voor miljoenen euro’s aan aandelen Wirecard hebben verkocht, een dag voordat het bedrijf faillissement aanvroeg. De beschuldigingen van handel met voorkennis komen bovenop de verdenkingen van witwassen, boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard. Overigens loopt ook tegen Bafin zelf een onderzoek. Woensdag maakte de Europese toezichthouder op effecten en markten (Esma) bekend de rol van de Duitse toezichthouder en ook die van boekhoudwaakhond DPR te onderzoeken. Mogelijk hebben de toezichthouders Wirecard onvoldoende gecontroleerd.